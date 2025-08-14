Internațional

Moldovenii care călătoresc în SUA și au depășit termenul legal de ședere pe teritoriul american riscă să nu mai poată intra vreodată

Ambasada SUA la Chișinău informează cetățenii moldoveni, care călătoresc în SUA, că depășirea perioadei autorizate de ședere în Statele Unite poate atrage consecințe severe, inclusiv impunerea unei interdicții permanente de a intra pe teritoriul american.

„Depășirea perioadei autorizate de ședere în Statele Unite poate atrage consecințe severe, inclusiv impunerea unei interdicții permanente de a intra pe teritoriul american.

Reprezentanții consulari au acces complet la istoricul dumneavoastră de imigrare și vor identifica orice încălcare anterioară.

Este responsabilitatea exclusivă a titularului de viză să o utilizeze în conformitate cu scopul și condițiile prevăzute de legislația în vigoare”, se arată în comunicatul emis de Ambasada SUA la Chișinău.

