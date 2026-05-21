Moldovenii construiesc mai puțin: Volumul lucrărilor s-a redus cu 12%

Volumul lucrărilor de construcții executate în Republica Moldova s-a redus cu 12% în primul trimestru al anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate la reparațiile capitale și la clădirile nerezidențiale, potrivit datelor provizorii ale Biroului Național de Statistică (BNS).

În perioada ianuarie-martie 2026, volumul total al lucrărilor de construcții a constituit 88% față de nivelul înregistrat în primul trimestru al anului trecut, în prețuri comparabile.

Pe elemente de structură, construcțiile noi s-au redus cu 7,1%, întreținerea și reparațiile curente au scăzut cu 13,1%, iar reparațiile capitale au înregistrat o diminuare de 23,5%. În schimb, alte lucrări de construcții, precum demolările sau amenajarea terenurilor înainte de construcție, au crescut cu 5,2%.

Construcțiile noi au avut cea mai mare pondere în totalul lucrărilor executate, de 52,1%. Reparațiile curente și întreținerea au reprezentat 23,3%, reparațiile capitale – 20,6%, iar alte lucrări de construcții – 4%.

Pe obiecte de construcții, cel mai puternic declin a fost înregistrat la clădirile nerezidențiale, unde volumul lucrărilor s-a redus cu 27,6% față de ianuarie-martie 2025. Lucrările la construcțiile inginerești au scăzut cu 6%.

Totodată, volumul lucrărilor executate la clădirile rezidențiale a crescut cu 2,8%. În structura totală, construcțiile inginerești au avut o pondere de 37,7%, clădirile nerezidențiale – 31,8%, iar clădirile rezidențiale – 26,5%.

Pentru comparație, în ianuarie-martie 2025, volumul total al lucrărilor de construcții era în creștere cu 18,7% față de aceeași perioadă din 2024. Atunci, reparațiile capitale consemnau o creștere de 59,7%, iar lucrările la clădirile nerezidențiale – de 45,6%.

Datele prezentate nu includ raioanele din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender. Biroul Național de Statistică precizează că informațiile sunt elaborate pe baza estimărilor preliminare și au caracter provizoriu, urmând să poată fi rectificate în trimestrul următor.