Rușii ar fi folosit drone cu uraniu radioactiv într-un atac asupra Ucrainei

Rămășițele unei drone rusești de tip „Shahed”, descoperite după un atac în regiunea Cernihiv din aprilie, ar prezenta niveluri ridicate de radiații și elemente provenite din uraniu sărăcit.

Potrivit Focus.ua, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a descoperit fragmentele în satul Kamka, după atacul rusesc din noaptea de 7 aprilie, și provin de la o rachetă cu uraniu sărăcit.

Analizele au arătat că focoasa conținea elemente de uraniu sărăcit, în special izotopii Uranium-235 și Uranium-238.

Nivelul radiațiilor în apropierea resturilor ajungea la 12 μSv/h (microsievert pe oră, unitate folosită pentru a măsura nivelul radiațiilor), ceea ce ar putea reprezenta un risc pentru sănătatea oamenilor.

Serviciile speciale ucrainene susțin că Rusia folosește astfel de rachete pentru a lovi aeronavele ucrainene care interceptează dronele de atac. Autoritățile au avertizat că principalul pericol îl reprezintă praful radioactiv care se poate forma după deteriorarea muniției, acesta putând afecta sănătatea și mediul.

Radiobiologul Olena Pareniuk explică pentru site-ul citat că nu este vorba despre „o dronă radioactivă”, ci despre o veche rachetă sovietică R-60M pe care rușii au atașat-o unei drone de tip „Shahed”.

Elemente din uraniu sărăcit erau utilizate în focoasele unor astfel de rachete.

Potrivit expertei, încă din perioada sovietică, rachetele R-60M și R-60MK aveau tije sau nuclee fabricate din uraniu sărăcit. Focoasa avea aplicat un simbol special pentru radiații.

„Partea optimistă este că rușii golesc literalmente depozitele vechi, pentru că asemenea «vechituri» sunt readuse în uz. Partea pesimistă este că uraniul rămâne uraniu.

Fondul natural de radiații este de aproximativ 0,1–0,3 μSv, iar în apropierea resturilor au fost înregistrate valori de până la 12 μSv. Așadar, nivelul este într-adevăr de zeci de ori mai mare decât fondul normal. Dar asta nu înseamnă automat o catastrofă”, a declarat experta pentru Focus.

„Nu cred că Rusia dispune de atât de multe astfel de muniții”

Pareniuk îi sfătuiește pe ucraineni să nu se apropie niciodată de locurile unde cad drone sau rachete.

„Este vorba despre o contaminare locală. Dacă nu intrați în contact cu resturile, nu inhalați praful și mai ales nu îl aduceți acasă, atunci totul ar trebui să fie în regulă”, subliniază experta.

Ea mai arată că, în fotografiile publicate, focoasa rachetei nu pare complet distrusă, ceea ce înseamnă că riscul răspândirii contaminării ar putea fi minim.

„Nu cred că Rusia dispune de atât de multe astfel de muniții încât să afecteze semnificativ fondul general de radiații al țării”, concluzionează ea.

Rachetele R-60 au fost dezvoltate încă din anii 70` pentru avioanele sovietice MiG și Suhoi.

În timpul Războiului Rece, acestea erau considerate unele dintre principalele rachete cu rază scurtă din arsenalul URSS și erau produse pe scară largă atât pentru armata sovietică, cât și pentru export către aliații Moscovei.

În aceeași perioadă, industria militară din mai multe țări a început să utilizeze intens uraniul sărăcit, folosit și de SUA, Marea Britanie și alte state.

Așa cum explică Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), uraniul sărăcit este un produs secundar al procesului de îmbogățire a uraniului. Proprietățile sale fizice îl fac potrivit pentru utilizări militare, în special pentru muniții perforante și focoase de rachete.

Analiștii militari susțin că Rusia folosește tot mai des rachete sovietice vechi, inclusiv modele cu elemente din uraniu sărăcit, pentru a conserva stocurile moderne de armament în războiul din Ucraina.

Anterior, în resturile dronelor rusești „Shahed” au mai fost descoperite capsule cu substanța toxică CS, iar Ucraina a acuzat armata rusă că ar fi folosit și cloropicrină în luptele din apropiere de Herson, în 2022.