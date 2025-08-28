Moldovenii la coadă… Ambuteiaje de kilometri ieri, la ieșirea din oraș, din cauza vizitei liderilor UE: Și rețelele mobile au fost bruiate

„Asta tot este frumos, doar că aici nu va filma nimeni rândurile de 2 km de ambuteiaje, blocajul și bruiajul rețelelor mobile. Buiucani ieșire spre șoseaua Balcani, Calea Ieșilor. E sărbătoare la urma urmei, moldovenii vor aștepta. Delegațiile au prioritate, nu e problemă, dar spuneau că vor fi altfel. Ps. Drumul este blocat de mașina poliției mai bine de 20 de minute”, a scris consiliera primarului general al capitalei, Natalia Ixari.

Șoferii nemulțumiți au claxonat minute în șir, la ieșirea de pe strada Calea Ieșilor spre șoseaua Balcani. Deplasarea automobilelor a fost stopată integral de poliție pentru aproape 20 de minute.