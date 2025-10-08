Moscova amenință R. Moldova: Rusia știe cum să-și trateze dușmanii

„Rusia știe cum să își trateze dușmanii, dacă autoritățile Moldovei o consideră drept dușman”. Declarația a fost făcută pentru agenția rusească de presă TASS, de către președintele Comitetului pentru Apărare al Dumei de Stat, generalul în rezervă Andrei Kartapolov.

Declarația a venit ca reacție la aprobarea de către Guvernul de la Chișinău a Strategiei militare a Republicii Moldova pentru anii 2025-2035, conform căreia Federația Rusă este principala amenințare la adresa securității țării noastre.

Oficialul rus a declarat că strategia „nu va aduce poporul moldovenesc la nimic bun, dar dacă ei consideră că noi suntem dușmani, noi știm cum să ne tratăm dușmanii noștri. Se întâmplă pentru că Moldova e condusă de o marionetă a Occidentului și cât timp ea va fi la putere nu putem aștepta altceva de la Moldova.”