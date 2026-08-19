Moscova, în beznă după un atac masiv cu drone. Probleme de internet în toată Rusia

Mai multe zone din Moscova au rămas fără electricitate, iar problemele de alimentare au afectat și un nod important de comunicații. Numeroase servicii online au devenit inaccesibile în Rusia. Totul s-a întâmplat după unul dintre cele mai mari atacuri ucrainene cu drone asupra Moscovei și regiunii din jurul capitalei.

Jurnalistul Vitalie Cojocari a relatat despre situație într-o postare publicată pe Facebook.

„Se întâmplă în aceste momente. O parte din Moscova este în întuneric, iar în mai toată Rusia a dispărut internetul”, a scris Vitalie Cojocari.

Întreruperile de curent au fost semnalate în mai multe cartiere ale capitalei ruse. Problemele au afectat inclusiv transportul public. Presa rusă a relatat despre întârzieri la metrou și despre tramvaie care s-au oprit temporar. Potrivit publicației „Ostorojno, Moskva”, citată și de Vitalie Cojocari, martorii au relatat că unele centre comerciale au fost evacuate.

Probleme cu internetul în mai multe regiuni din Rusia

În paralel cu pana de curent, utilizatori din mai multe regiuni ruse au raportat probleme cu internetul. Au fost afectate servicii online, operatori de telefonie și mai multe site-uri. Vitalie Cojocari susține că întreruperea alimentării cu energie a afectat un nod important de comunicații din Moscova.

„Defecțiunea din funcționarea Runet-ului (internetul rusesc, n.r.) este cauzată de întreruperi în alimentarea cu energie electrică la un nod important de comunicații”, citează Vitalie Cojocari din informațiile transmise de agenția rusă de stat TASS.

Autoritățile de la Moscova au pus penele de curent pe seama unor probleme tehnice și au anunțat ulterior revenirea alimentării la parametri normali.

Atac masiv cu drone asupra regiunii Moscova

Problemele au apărut după un atac de amploare lansat de Ucraina asupra Moscovei și a regiunii din jurul capitalei. Potrivit informațiilor anunțate de partea rusă, 620 de drone s-au îndreptat spre Moscova și împrejurimi. Apărarea antiaeriană rusă ar fi interceptat o parte dintre acestea.

Vitalie Cojocari leagă amploarea atacului de o posibilă schimbare a tacticii Kievului.

„Ucraina și-a schimbat brusc tactica. Nu a mai atacat rafinării, care sunt deja distruse. Nici depozitele marilor magazine online, care au fost puse la pământ. Ucraina a început loviturile asupra sistemului energetic din regiunea Moscovei”, a scris jurnalistul.

Infrastructura energetică din regiunea Moscovei a fost avariată. Mii de consumatori au rămas fără electricitate, iar mai multe posturi de transformare au fost scoase din funcțiune.

Cojocari notează că situația amintește de efectele atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.

„Kievul a suferit enorm din cauza penelor dese de curent provocate de bombardamentele rusești. Suferă și acum pentru că bombardamentele rusești nu au încetat”, a scris acesta.

El adaugă că Ucraina are acum o capacitate mai mare de a lovi la distanță cu drone.

„Doar că de curând s-a schimbat ceva. Ucraina are capacitatea să răspundă cu dronele sale, iar astăzi, pentru prima dată de când a început războiul, într-o situație similară Kievului este și Moscova”, a mai completat el.