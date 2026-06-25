Polițiștii au găsit doi elani împușcați ilegal într-o gospodărie din Briceni

Polițiștii din Briceni investighează un caz de braconaj, după ce au descoperit doi elani împușcați ilegal într-o gospodărie din oraș. La fața locului au fost găsite mai multe persoane care participau la măcelărirea animalelor.

Potrivit Poliției, cazul a fost descoperit în seara zilei de 25 iunie, în urma unor informații operative privind vânarea ilegală a unor animale sălbatice.

În urma intervenției într-o gospodărie din orașul Briceni, oamenii legii au depistat doi elani împușcați ilegal. Totodată, la fața locului au fost identificate mai multe persoane care participau la măcelărirea acestora.

Pe acest caz a fost pornit un proces penal, fapta fiind investigată sub aspectul infracțiunii de vânat ilegal.

În cadrul cercetării la fața locului, polițiștii au ridicat mai multe probe relevante, inclusiv tuburi de cartuș, care urmează să fie supuse expertizării.

La acțiuni au participat și specialiști ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, precum și reprezentanți ai autorităților de mediu, care efectuează verificări de specialitate.

În prezent, polițiștii desfășoară acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigație pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea persoanelor implicate și documentarea completă a cazului.

Poliția reiterează că va interveni ferm în toate cazurile de braconaj și îndeamnă cetățenii să sesizeze imediat autoritățile dacă observă activități ilegale de acest fel.