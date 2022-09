Moscova lansează noi amenințări. Zaharova: Radiația „n-are nevoie de o viză să treacă granițele”

Purtătoarea de cuvânt a lui Lavrov, Maria Zaharova, afirmă că „radiația n-are nevoie de o viză” să treacă granițele în contextul suspendării de către UE a acordului prin care rușii primeau vize mai ușor.

Aceasta a făcut comentariul după ce jurnaliștii ruși au întrebat-o în cadrul unui briefing cu presa despre situația de la centrala nucleară Zaporojie, unde Moscova acuză Ucraina că efectuează bombardamente.

Zaharova a afirmat că, atunci când sunt întrebate direct cine bombardează centrala nucleară, cea mai mare din Europa, statele occidentale și ONU „spun că nu știu, nu au nicio opinie despre asta”.

„Ei au opinii despre violurile în grup și lucrurile de acest fel. Ei știu sigur că rușii le fac. Când este vorba de alte crime, ei îndreaptă imediat degetul către Moscova”, a acuzat ea.

De asemenea, Zahorova a mai spus că „UE este acum ocupată de o decizie mai importantă – dacă să emită sau nu vize rușilor”.

„Dar radiația nu are pașaport. Ea nu are nevoie de o viză să treacă granițele. Dacă ceva se întâmplă la Zaporojie nu va fi despre vize, pașapoarte sau granițe”, a declarat aceasta.

„Regimurile liberale europene au luat multe decizii autodistructive și sinucigașe. Poate asta este doar o altă monedă în pușculiță”, a adăugat ea.

Miercuri, miniștrii de externe ai statelor membre ale UE au decis să îngreuneze procedura prin care cetățenii ruși pot obține vize de călătorie în blocul comunitar, făcând-o mai costisitoare și de mai lungă durată. Ei nu au ajuns însă la un acord asupra unei interdicții complete, cerută de Ucraina și de mai multe state membre.

Zaharova a făcut comentariile la același briefing cu presa în care a acuzat România că furnizează echipamente militare Ucrainei sub pretextul oferirii de asistență umanitară și a cerut guvernului de la București să facă publică situația, transmite Hotnews.

„Autoritățile române simt evident un disconfort moral legat de îndeplinirea directivelor NATO de a trimite tot mai multe transporturi mortale, dându-și seama de consecințele reale ale acestei politici motivate de ideologie. În locul acestei rușini false, ei ar trebui să recunoască totul”, a cerut Zaharova.

„Trimiterea repetată de arme naționaliștilor ucraineni cu care să lupte împotriva propriului popor nu face decât să prelungească conflictul (în caz că Bucureștiul nu știe asta) și duce la mai multe victime”, a mai spus ea.

„Cei care fac asta împărtășesc responsabilitatea cu regimul naționalist de la Kiev pentru crimele, sângele și suferința pe care doar le vor înmulți. Dacă oficialii români cred că toate acestea sunt irelevante, este opinia lor. Dar ar fi frumos să împărtășească niște ‘dezvăluiri’ despre aceste transporturi. Ce trimit ei regimului de la Kiev?”, a întrebat aceasta retoric.

„Suntem încrezători că, odată ce această operațiune militară specială este încheiată, toți oamenii din Ucraina de astăzi vor putea începe o viață pașnică într-o țară liberă, fără naziști, fără proiectile care cad asupra orașelor lor, fără discriminare pe baza naționalității sau limbii, și unde normele umanitare internaționale și drepturile și libertățile tuturor sunt respectate”, a mai declarat aceasta în cadrul aceleiași conferințe de presă.

Aceste declarații pe care ea le-a făcut la acest briefing cu jurnaliștii ruși au atras atenția mai multor analiști internaționali după ce mesajul său privind radiația care „n-are nevoie de pașaport” au fost publicate de ambasada rusă din Marea Britanie.

MFA spox #Zakharova: #Washington is causing Ukrainian crisis to spread, intensify and worsen in order to feel free to supply weapons to #Kiev regime and build up its presence in #Europe.

🔗https://t.co/otV8PAOGtM pic.twitter.com/fjPkbLnRzw

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) September 1, 2022