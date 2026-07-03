Moscova se pregătește de o debarcare a Ucrainei în Crimeea, o mișcare de neimaginat acum un an. Ce dezvăluie o hartă postată pe Telegram

Informațiile apar în contextul campaniei de atacuri ucrainene care au izolat peninsula ocupată din punct de vedere logistic, declanșând o penurie de carburanți și electricitate, scriu publicațiile independente ruse The Moscow Times și The Insider.

Un expert militar rus a declarat că a participat la un exercițiu operațional de comandă și stat major numit dedicat unei posibile debarcări a Forțelor Armate Ucrainene în Crimeea anexată și măsurilor de respingere a acesteia, scrie The Moscow Times.

„Conform scenariului, statele majore au fost alcătuite din ofițeri ai forțelor noastre armate. Tabăra «albastră» a acționat neconvențional, folosind pe scară largă cele mai noi echipamente de detectare și angajare. Tabăra «roșie» a fost nevoită să acționeze defensiv”, a spus expertul Viktor Murakovski.

„În ansamblu, exercițiul s-a desfășurat fără probleme și la un nivel ridicat, datorită organizatorilor”, a adăugat el, pe canalul său de Telegram.

Chiar dacă debarcarea Ucrainei nu va avea de fapt loc, pregătirile Rusiei arată cât de mult s-a complicat situația strategică în Crimeea ocupată în doar câteva luni, pe fondul atacurilor intense și susținute ale Kievului, care au rupt lanțurile logistice ce aprovizionează peninsula.

Ce ar presupune operațiunea ucraineană

După cum notează The Insider, Murakovski a atașat o hartă topografică a Crimeii și a zonei adiacente din Marea Neagră.

Experți militari ruși în fața unei hărți a Crimeei. FOTO. Viktor Murakovski/Telegram

Harta prezintă numeroase săgeți albastre și rute care pornesc din Odesa și din nord-vestul Mării Negre către Crimeea, precum și poziții defensive marcate cu roșu în jurul Sevastopolului, în nordul și estul Crimeei, inclusiv în regiunea Kerci și în Strâmtoarea Kerci.

The Insider subliniază că, judecând după publicația lui Murakovski și harta atașată, scenariul nu simula o operațiune amfibie clasică precum cele din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, ci o operațiune modernă care implică utilizarea masivă a dronelor, a armelor de precizie cu rază lungă de acțiune și a ambarcațiunilor de mare viteză.

Stare de urgență

Din mai, Kievul a întreprins un blocaj energetic asupra Crimeei, lovind infrastructuri şi camioane cisternă care aprovizionau peninsula.

Peninsula a fost deja plasată în „situație de urgență” la nivel regional, măsură care vizează să ajute autoritățile să facă față consecințelor recentelor atacuri ucrainene, care au provocat grave penurii de carburant și electricitate.

Autorităţile locale au interzis deja vânzarea de carburant particularilor din cauza penuriei provocate de aceste lovituri.

Robert Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, a declarat la începutul lunii trecute că această campanie a redus traficul pe autostrada Novorossiia, o rută critică de aprovizionare militară a Rusiei care traversează sudul ocupat al Ucrainei către Crimeea, cu mai mult de două treimi în ultima lună.

Ucraina ar putea avea control total asupra drumului, a spus Brovdi. „Vom izola Crimeea în viitorul apropiat”, a declarat Brovdi pentru Reuters.

„Coloana vertebrală a ocupației ruse în sud”

Multe dintre problemele Crimeei provin din recentele atacuri ucrainene asupra unei autostrăzi și a unui pod cheie care leagă orașul Rostov din sudul Rusiei de Crimeea, prin orașul portuar ocupat Mariupol.

Drumul „este practic coloana vertebrală a ocupației ruse în sud”, a declarat pentru BBC Clément Molin, analist la think tank-ul francez Atum Mundi.

Molin a afirmat că Ucraina a efectuat sute de atacuri cu drone asupra camioanelor, inclusiv 30 de cisterne, de la începutul lunii mai, iar campania s-a intensificat în această lună.

Traficul a fost suspendat săptămâna aceasta pe podul Chonhar – un tronson cheie al drumului care leagă provincia Herson, parțial ocupată de Rusia, de Crimeea, în urma unei serii de atacuri cu drone ucrainene.

„Calculată cu precizie”

Pe 24 iunie, președintele Volodimir Zelenski a anunțat o operațiune în Crimeea pentru a constrânge Rusia să accepte pacea, menționând că aceasta a fost „calculată cu precizie”.

Ulterior, Zelenski a aprobat o operațiune de 40 de zile a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) menită să influențeze Rusia, fără a dezvălui detalii.

Anexată în 2014 de Rusia, după o operaţiune a armatei ruse, peninsula, situată pe coasta Mării Negre în sudul Ucrainei, găzduieşte mai multe baze militare ruseşti.

O parte din trupele ruse au pornit din Crimeea în februarie 2022, la începutul invaziei la scară largă în Ucraina.