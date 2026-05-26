Sondaj în Transnistria: 50% dintre respondenți susțin reintegrarea celor două maluri

Fiecare al doilea locuitor al regiunii transnistrene ar susține reintegrarea celor două maluri, iar sprijinul pentru acest proces a crescut cu 8% în ultimii doi ani. Datele apar într-un studiu prezentat pe 26 mai de platforma Zona de Securitate și comunitatea WatchDog.MD.

Cercetarea arată că, pentru prima dată în ultimii 30 de ani, apropierea de malul drept este percepută de locuitorii regiunii transnistrene la fel de importantă ca relațiile cu Federația Rusă.

Potrivit autorilor studiului, situația economică din stânga Nistrului continuă să se înrăutățească pe fondul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Printre principalele îngrijorări ale locuitorilor se numără incertitudinea legată de statutul și viitorul regiunii, salariile mici și sărăcia.

Tot mai mulți respondenți spun că sunt „obosiți” de statutul nerecunoscut al regiunii și așteaptă o soluționare pașnică. În același timp, majoritatea celor chestionați recunosc că le este frică să vorbească deschis despre anumite subiecte politice.

Studiul mai arată că aproximativ 25% dintre respondenți se simt reprezentați de președinta Maia Sandu, un scor mai mare decât cel al liderului nerecunoscut de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, care este indicat de 18% dintre respondenți.

Totodată, circa 30% dintre locuitorii malului stâng consideră Rusia o posibilă amenințare. Autorii studiului notează că SUA și Uniunea Europeană nu mai sunt percepute în aceeași măsură ca posibile amenințări de securitate, așa cum se întâmpla în 2024 sau mai devreme.

Potrivit cercetării, Federația Rusă nu mai este văzută drept singurul partener economic și politic dorit pentru regiunea transnistreană, iar tot mai mulți locuitori înțeleg dependența regiunii de malul drept.

Studiul a fost realizat în perioada februarie-aprilie 2026, în cele cinci raioane din stânga Nistrului. La sondajul online au participat 419 persoane, iar datele au fost verificate suplimentar prin șase discuții de grup, la care au participat 47 de respondenți.