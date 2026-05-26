Vreme instabilă pe 27 mai: Ploi, grindină și temperaturi de până la +31°C

Potrivit meteorologilor, cerul va fi senin spre variabil pe întreg teritoriul țării. În noaptea spre miercuri nu sunt prognozate precipitații.

În a doua parte a zilei de miercuri, în nordul și centrul țării vor cădea ploi de scurtă durată. În sud și în municipiul Chișinău, precipitațiile sunt așteptate izolat, spre seară.

Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, iar izolat, în centrul și sudul țării, este posibilă grindină.

Vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat, însă pe parcursul zilei sunt prognozate intensificări de până la 17-22 m/s.

Temperaturile minime vor oscila între +13 și +18 grade Celsius, iar maximele vor ajunge la +26..+31 de grade.