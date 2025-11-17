Nagacevschi, despre dosarul Plahotniuc: Nu cumva unii judecători se grăbesc în examinarea cauzei pentru a fi promovați?!

„Prin viteza cu care este examinat dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc, PAS încearcă să-și spele imaginea șifonată în lupta contra corupției și să furnizeze informații eronate partenerilor europeni”. Afirmația aparține fostului ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care susține că termenul „extrem de limitat” oferit apărării pentru examinarea dosarului, în condițiile în care procurorii au investigat 11 ani cauza, ridică semne mari de întrebare.

Juristul precizează că această grabă devine suspectă și din momentul în care „unii dintre judecătorii care examinează dosarul sunt în proces de vetting și în așteptarea unor promovări”.

„Când avocații spun clar că lor și clientului lor nu li se oferă termen suficient să examineze cauza în mod adecvat, cauză asupra cărei s-au lucrat peste 11 ani de zile. În momentul în care eu sunt sigur că nu poți sute de mape să le examinezi în termen de o lună de zile, deoarece asta este imposibil să examinezi cu multă atenție, eu îmi pun întrebări. De unde vine atâta grabă? Mai mult, știind că unii dintre acești judecători, care examinează cauza lui Plahotniuc, sunt în procedura de vetting și își doresc foarte mult promovarea vettingului și chiar să ajungă prin funcții importante, pe la Curtea de Apel și la Curtea Supremă de Justiție. Și da, eu îmi pun întrebări: Nu cumva acești judicători se grăbesc pentru a fi promovați în funcții pe la Curtea de Apel sau la Curtea Supremă de Justiție. Nu cumva PAS, prin intermediul acestui dosar pe care îl grăbesc, încearcă să-și spele imaginea destul de șifonată? Prin acest caz se încearcă să se acopere acele eșecuri și, prin acest caz, se încearcă a se furniza informații eronate Unii Europene și Fondului Monetar Internațional, că, de fapt, noi facem tot posibil pentru a ne lupta cu marea corupție. Nu, așa nu funcționează sistemul de drept sistemul de drept conform standardelor internaționale”, a declarat Fadei Nagacevschi în cadrul emisiunii „7 zile” de la Cinema 1.

Fostul ministru al Justiției susține că și prin viteza cu care sunt audiați martorii acuzării s-ar încerca „distorsionarea cauzei”.

„Și unei persoane, ce s-ar vorbi de ea în spațiul public, trebuie să i se acorde toate garanțiile procesuale, pentru ca ea să-și poată apăra cauza în instanța de judecată. Când vin câte șapte, opt, zece martori pe un dosar considerat extrem de complex într-o zi asta deja reprezintă o mare problemă. Da, eu înțeleg, procesul trebuie să fie examinat cu diligență, în regim de urgență, dar nu în măsura în care să distorsionezi realitățile, fiindcă și un judecător sau un avocat care stă zece ore într-o ședință la audierea a opt martori, în cazul respectiv credeți că este calitativă modalitatea de verificare a acestei probei, a declarațiilor martorilor? Există riscuri de a nu fi audiat în mod calitativ martorul? Sigur că există, fiindcă este și partea umană, noi toți suntem oameni și trebuie să ai suficientă energie pentru a putea să gestionezi într-o zi atâtea lucruri”, a mai adăugat Fadei Nagacevschi.