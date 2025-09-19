Nagacevschi susține că “guvernarea PAS încearcă să acopere eșecul extrădării lui Plahotniuc printr-un proces politic împotriva acestuia”

Separarea dosarului lui Vlad Plahotniuc de restul inculpaților în cauza penală „Furtul miliardului” arată că procesul este grăbit artificial pentru a-l condamna pe fostul lider al PDM înainte de a fi extrădat. Opinia aparține fostului ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care a adăugat că acum asistăm la un proces grăbit, cu reguli „adaptate” și cu miză electorală. „Nu e justiție. E teatru prost”, a adăugat Nagacevschi.

„Când ai de judecat un dosar complicat, ce faci? Aștepți persoana vizată să fie extrădată, mai ales atunci când aceasta este reținută și își dă acordul pentru extrădare? Respecți dreptul la apărare? Sau bagi turbo și judeci în lipsă, cu avocat din oficiu, deși omul are deja unul? Exact! Justiția noastră a ales varianta „la repezeală”. Plahotniuc e în Grecia, avocatul e cu el – dar instanța vrea să-l judece de parcă ar lipsi nemotivat. Și nu doar că e grăbit totul… Se vrea separarea dosarului de restul inculpaților. Fix pe 19 septembrie, de parcă ar fugi termenul-limită la alegeri. Când legea încurcă, ocolim. Când avocatul lipsește motivat, inventăm unul din oficiu. Când extrădarea se apropie, ne facem că nu știm. Ce avem aici? Un proces grăbit, cu reguli „adaptate” și cu miză electorală. Nu e justiție. E teatru prost. Se încearcă a se acoperi eșecul extrădării printr-un proces politic împotriva lui Plahotniuc? Justiția nu se face pe fugă, cu calcule electorale. Se face cu profesionalism, claritate și responsabilitate. Am impresia că autoritățile noastre fac tot posibilul pentru ca Plahotniuc să fie tratat drept victimă politică și să fie refuzată extrădarea acestuia de către autoritățile din Grecia”, a scris Nagacevschi.

Nagacevschi a mai scris pe Facebook că toate aceste lucruri arată că justiția se face cu „telefonul la ureche”, fiind controlată politic.

„Justiția noastră – reformată, vetată și… făcută de râs internațional. Se pare că după milioane de euro investiți în vetting, am ajuns tot acolo: cu o justiție controlată politic care se poticnește în propriile scheme. Când vine vorba de dosare grele – hop și bâlbâiala. Când vine extrădarea lui Plahotniuc – „stați așa!”. Europa se uită. Grecia așteaptă clarificări. Noi ne încurcăm în propriii pași. Ce încredere să aibă cineva în reforma noastră, dacă nici o extrădare a unei persoane care se cere singură acasă nu o putem duce la capăt corect? Vettingul e pentru afișe. Justiția e tot cu nume și cu telefonul la ureche. Rezultatul? O rușine internațională ambalată în comunicate seci și tăceri strategice. Dar nu ne oprim aici, continuăm cu justiția în stil moldovenesc: cu avocat… sau fără! Când ai de judecat un dosar complicat, ce faci?”, a mai declarat Nagacevschi.