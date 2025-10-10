Câți preoți au fost sancționați pentru propagandă rusească

Inspectoratul General al Poliției a comunicat, la solicitarea TVR Moldova, că în perioada 14 iulie – 28 septembrie 2025, în ajunul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, au fost înregistrate șase cazuri de implicare a reprezentanților bisericii sau a altor elemente ale acesteia în campania electorală în favoarea unor partide politice.

Responsabilii inspectoratului au precizat că trei cazuri au fost documentate conform prevederilor articolului 52, alineatul 2, din Codul Contravențional, alineatul 2, agitația electorală interzisă, efectuarea agitației în perioada electorală de către organizațiile necomerciale, sindicate, patronate, subiecții neînregistrați în calitate de competitori electorali, de reprezentanții cultelor religioase sau ai părților componente ale acestora, inclusiv în lăcașuri de cult.

Persoanele care au admis asemenea contravenții riscă amendă de 3.500 de lei. În alte trei cazuri, oamenii legii întreprind acțiuni de colectare de probe și administrare a probelor în vedere existenței sau inexistenței infracțiunii.

La începutul lui septembrie, vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, a menționat că instituția pe care o reprezintă a solicitat în mai multe rânduri Mitropoliei Moldovei, structură bisericească subordonată Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Ruse, să se abțină de la implicarea în campania electorală, însă aceasta din urmă a ignorat demersurile responsabililor de domeniul electoral.

La câteva zile distanță, mitropolitul Vladimir, cel care conduce Mitropolia Moldovei, a solicitat public clericilor din subordinea sa să nu se lase implicați în jocuri politice, să se abțină de la propagandă politică și să îndemne enoriașii să-și exercite dreptul la vot în mod liber și conștient în contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.

În pofida acestui apel, clerici din această structură bisericească au continuat să fie implicată în activitate interzisă de lege.