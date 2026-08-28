Năsui, despre planurile la MDED: Mai puțină birocrație și sprijin pentru antreprenori

Claudiu Năsui, noul ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, își propune să reducă birocrația și să simplifice regulile pentru antreprenori, astfel încât Republica Moldova să devină mai atractivă pentru mediul de afaceri. El spune că în economie sunt necesare reforme care pot fi dificile pe termen scurt.

În prima sa declarație după preluarea mandatului, Claudiu Năsui a vorbit despre integrarea europeană, conectarea economiei Republicii Moldova la fluxurile internaționale și despre direcțiile pe care vrea să le urmeze la conducerea ministerului.

„În primul rând, sunt deosebit de onorat să fac parte din acest Guvern, să fac parte din povestea aceasta de succes care este a Republicii Moldova. Prioritatea zero este integrarea europeană și integrarea economiei Republicii Moldova în toate circuitele și fluxurile internaționale economice”, a declarat Claudiu Năsui.

Ministrul a apreciat nivelul de dezvoltare al Republicii Moldova în anumite domenii, în special în ceea ce privește digitalizarea.

„Sunt lucruri extraordinare în Republica Moldova și vă spun ca persoană care am observat Republica Moldova din afară, sunt lucruri din care multe alte țări, inclusiv România, are de învățat, inclusiv pe partea de digitalizare, sunteți foarte dezvoltați aici”, a spus acesta.

O altă direcție anunțată de Năsui vizează reducerea birocrației și simplificarea activității mediului de afaceri.

„Sunt unele lucruri unde eu sper să pot ajuta, și anume pe partea aceasta de debirocratizare, de simplificare, de ușurare a antreprenoriatului, pentru că orice economie sănătoasă antreprenoriatul este motor”, a declarat ministrul.

El susține că sprijinirea antreprenoriatului poate contribui direct la dezvoltarea economiei.

„Antreprenoriatul poate să aibă multe defecte, dar este singura cale către prosperitate, de fapt. Și în momentul în care ajuți antreprenoriatul, de fapt îți faci foarte multe lucruri bune pentru tine ca țară și pentru tine ca economie. Și asta este unul dintre principalele lucruri pe care am de gând să le fac aici”, a afirmat Claudiu Năsui.

Ministrul a mai vorbit despre continuarea angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană și despre măsurile prevăzute în Planul de Creștere.

„Să terminăm capitolele din Growth Plan, capitolele de integrare, să terminăm lucrurile începute odată cu căderea comunismului și, mai ales, să deschizi țara aceasta să fie cea mai primitoare țară pentru antreprenoriat din lume, dacă se poate”, a spus acesta.

Întrebat despre noua politică bugetar-fiscală, Claudiu Năsui a precizat că a început deja să studieze subiectul, însă va veni cu mai multe detalii după ce va cunoaște mai bine echipa ministerului.

„Toate lucrurile acestea, detalii, să știți că am început foarte din timp, cumva, să fiu atent și să studiez detaliile. Mai multe detalii o să vă dau pe parcurs, după ce cunosc mai bine și echipa din minister”, a declarat Năsui.

Referindu-se la estimările mai pesimiste privind creșterea economică, ministrul a spus că economia Republicii Moldova se dezvoltă, dar ar putea avea rezultate mai bune dacă vor fi implementate anumite reforme.

„Aș zice că e o economie care se dezvoltă și care poate face mult mai mult dacă face anumite reforme. Și tocmai aceste reforme, care câteodată sunt grele, sunt dificile pe termen scurt, dar sunt ceea ce te face bine pe termen lung”, a spus el.

Năsui a comparat aceste reforme cu un tratament dificil, dar necesar.

„E ca o persoană care e bolnavă, care trebuie să ia un medicament. Poate e puțin amărui, dar te face bine. Și exact asta trebuie să facă Moldova și exact asta va face Guvernul Tofan”, a conchis Claudiu Năsui.