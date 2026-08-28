Viceprimar din Olanda, fotografiat cu o armă în Transnistria. Reacția Chișinăului

Politicianul olandez Tom de Nooijer, viceprimar al municipalității Oldebroek, a stârnit controverse după ce s-a fotografiat în regiunea transnistreană cu un Kalașnikov în mâini, purtând un tricou al FC Sheriff Tiraspol. În imagine apare și așa-numitul „drapel” al regiunii separatiste. Fotografiile au provocat critici în Olanda, iar Biroul politici de reintegrare de la Chișinău a calificat situația drept „absolut inacceptabilă”.

Potrivit publicației olandeze „Omroep Gelderland”, care citează „De Volkskrant”, Tom de Nooijer nu a fost singur în această călătorie. Alături de el apare Marlon U., fost candidat la funcția de consilier municipal în Almere din partea partidului Forum voor Democratie (FvD). Acesta ține o armă despre care presa olandeză scrie că seamănă cu o pușcă Dragunov din perioada sovietică.

Pe contul de Instagram al lui Marlon U. ar fi fost publicate și alte imagini care arată că cei doi au participat la exerciții de tragere în regiunea transnistreană. Fotografiile au fost ulterior șterse.

Contactat de „De Volkskrant”, Tom de Nooijer a refuzat inițial să ofere explicații despre vizita sa în stânga Nistrului.

„Este vorba despre o călătorie privată. De aceea, nu voi face alte declarații în această privință”, a transmis politicianul.

Biroul politici de reintegrare a declarat că autoritățile de la Chișinău nu au fost informate despre vizita politicianului olandez în regiunea transnistreană.

Instituția a explicat că deplasările private ale cetățenilor străini în regiune nu fac obiectul mecanismului de notificare prealabilă a autorităților Republicii Moldova.

În schimb, Biroul a criticat dur apariția și distribuirea imaginilor.

„Este absolut inacceptabilă difuzarea în spațiul public a imaginilor ce afișează simboluri separatiste și promovează propaganda războiului. Respectiv, persoana vizată care a fost implicată în această situație inadmisibilă urmează să vină cu declarațiile de resort pentru a corecta gafa comisă și a reafirma sprijinul pentru caracterul suveran și teritorial integru al Republicii Moldova”, a declarat Biroul politici de reintegrare.

Instituția a amintit că misiunile diplomatice și organizațiile internaționale acreditate în Republica Moldova au primit în repetate rânduri recomandări privind vizitele de lucru și activitățile desfășurate în regiunea transnistreană.

Potrivit Biroului, acestora le-a fost atrasă atenția asupra necesității respectării ferme a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova în frontierele recunoscute internațional.

Totodată, autoritățile de la Chișinău au recomandat combaterea prin declarații publice a „oricăror interpretări eronate, speculative, propagandiste, de manipulare și de dezinformare”, în cazul apariției unor elemente anticonstituționale și secesioniste.

Imaginile au provocat reacții și în municipalitatea Oldebroek. Președintele fracțiunii ChristenUnie din consiliul local a calificat situația drept „șocantă”.

„Este vacanță, este ceva privat, dar există limite. Recomandarea de călătorie pentru această regiune este Cod Roșu, această fotografie are un caracter militarist, iar Transnistria menține legături strânse cu Rusia”, a declarat acesta.

Frank van ’t Ende, liderul fracțiunii Sociaal en Duurzaam Oldebroek, a atras atenția că Tom de Nooijer are printre responsabilitățile sale azilul și găzduirea refugiaților, în condițiile în care municipalitatea găzduiește inclusiv cetățeni ucraineni.

„Aceștia trebuie să se simtă în siguranță aici. Ca reprezentant al administrației, să pozezi cu un drapel pro-rus și un Kalașnikov este, cel puțin, extrem de nepotrivit. Chiar și în vacanță, ești imaginea localității Oldebroek”, a declarat politicianul olandez.

Pe 27 august, Tom de Nooijer și-a cerut scuze pentru vizita în regiunea transnistreană și pentru publicarea fotografiei.

Politicianul a explicat că a mers în regiune din „interes istoric pentru trecutul sovietic” și că, în timpul călătoriei, a tras la un poligon. El a susținut că fotografia cu arma nu a avut menirea de a transmite un mesaj politic.

Totodată, De Nooijer a recunoscut că, ținând cont de funcția publică pe care o deține, atât vizita, cât și publicarea imaginii au fost „neînțelepte”.

Tom de Nooijer este fost prezentator al Ongehoord Nederland. În luna martie, formațiunea Christelijk Verbond Oldebroek, condusă de acesta, a devenit cea mai mare forță politică din consiliul local, obținând șapte dintre cele 19 mandate.

Regiunea transnistreană se află în afara controlului autorităților constituționale ale Republicii Moldova. În regiune sunt staționate trupe ruse fără acordul Chișinăului. Autoritățile Republicii Moldova solicită constant retragerea militarilor ruși și evacuarea sau distrugerea munițiilor depozitate în stânga Nistrului, însă apelurile sunt ignorate de Moscova.