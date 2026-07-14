Natalia Plugaru: Vârsta de pensionare a militarilor ar putea crește

Structurile de apărare, ordine publică și securitate au nevoie ca angajații să rămână mai mult timp în activitate, în condițiile în care tot mai puțini specialiști aleg să intre în sistem. Declarația a fost făcută de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, care a explicat de ce autoritățile propun creșterea treptată a vârstei de pensionare pentru militari și funcționarii publici cu statut special.

„Intenția este într-adevăr să avem oamenii un pic mai mult în sistem, pentru că specialiști noi nu neapărat vin mulți, cunoaștem aspectul demografic al țării și ne trebuie oameni în aceste structuri care să apere securitatea și sănătatea țării”, a declarat ministra în cadrul emisiunii Cinema 1.

Natalia Plugaru a afirmat că, în prezent, vârsta medie de pensionare în aceste structuri este de 43,5 ani, însă există și cazuri în care angajații ies la pensie mult mai devreme.

„Unii se pensionează la 35 de ani, alții la 50. În mediu, noi am calculat, vârsta de pensionare este de 43,5 ani. Deci deja în mediu se pensionează la vârsta asta”, a spus ea.

Declarațiile au fost făcute în contextul proiectului de lege elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Casa Națională de Asigurări Sociale, care prevede majorarea graduală a vârstei de pensionare pentru militari și funcționarii publici cu statut special de la 45 la 50 de ani. Proiectul se află în prezent în etapa de examinare.