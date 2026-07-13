Elena Grițco, despre inițiativa de eliminare a imunității parlamentare: Ideea nu este nouă

Inițiativa de eliminare a imunității parlamentare nu este una nouă. Ea a fost promovată de-a lungul timpului de mai multe formațiuni politice, inclusiv de actualul partid de guvernare, PAS. Declarația a fost făcută de deputata Partidului Nostru, Elena Grițco, care anterior a lansat un apel către toți cei 101 deputați ai Parlamentului să semneze inițiativa legislativă în acest sens.

„Această idee nu a apărut acum. Toate partidele au promovat-o în campaniile electorale, în special PAS. Reprezentanții PAS spuneau foarte clar că sunt onești, transparenți și că nu au de ce să se teamă. Afirmau că sunt împotriva corupției și promiteau să curețe toate instituțiile statului, doar pentru a obține voturile oamenilor”, a declarat Elena Grițco în cadrul emisiunii de la Exclusiv TV.

Joi, fracțiunea Partidului Nostru a anunțat lansarea unei inițiative legislative de modificare a Constituției, care prevede eliminarea imunității parlamentare pentru deputații Parlamentului Republicii Moldova.

Vicepreședinta fracțiunii, Elena Grițco, i-a îndemnat pe toți cei 101 deputați să semneze documentul, pentru a demonstra că toți sunt egali în fața legii.

Potrivit declarației Partidului Nostru, inițiativa a fost lansată în contextul ultimelor scandaluri cu tentă penală și al investigațiilor jurnalistice privind averile și veniturile unor deputați.