Un ex-vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, depistat cu o avere nejustificată

Un ex-vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, sediul Central, și membrii săi de familie au fost depistați cu o avere nejustificată în valoare de 301.776 lei.

Potrivit Autorității Naționale de Integritate (ANI), în urma procedurii de control s-a stabilit existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile efectuate în perioada anilor 2017-2018 și 2024.

În cele din urmă, autoritatea va transmite cauza în instanța de judecată spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în mărimea diferenței substanțiale constatate.

Totodată, s-a dispus încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

„După rămânerea definitivă a Actului de constatare, persoana supusă controlului va fi decăzută din dreptul de a exercita orice funcție menționată la art. 3 alin. (1) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, pentru o perioadă de trei ani, fiind înscrisă în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa funcții prevăzute de această lege”, au mai anunțat reprezentanții Autorității Naționale de Integritate.

Persoana vizată are dreptul de a contesta actul de constatare, care la moment nu este definitiv.