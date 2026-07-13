Protest la Porumbeni: Localnicii au lăsat pungi cu gunoi la ușa primarului

Mai mulți locuitori ai satului Porumbeni au mers, în această dimineață, la Primărie pentru a cere explicații de la autorități, după ce pe teritoriul gunoiștii de la periferia satului au fost descoperite mii de tuburi pentru perfuzii, cantități mari de deșeuri din plastic și materiale medicale, dar și cărți de identitate românești.

Oamenii spun că situația reprezintă un pericol pentru mediu și pentru sănătatea celor din zonă. În semn de protest, localnicii au adus pungi cu deșeuri și le-au lăsat în fața ușii primarului.

„Depunem la Primărie gunoiul, să vadă domnul primar cum este să avem groapa de gunoi lângă noi, să simțim acest miros și să ne îngrijorăm pentru viitor. Este prea mult pentru Porumbeni, nu suntem de acord cu această situație”, a declarat o locuitoare.

După discuții tensionate cu oamenii, edilul a părăsit sediul Primăriei. Localnicii îl acuză că evită să își asume responsabilitatea și cer intervenția autorităților competente. De asemenea, aceștia solicită demisia primarului.

„El ne spune că nu poate rezolva problema… În fața noastră a ieșit și a plecat demonstrativ, domnul fuge de răspundere… Atâta gunoi de peste tot și permise de conducere, tuburi de medicină. Se extinde pe un teren foarte mare. Rugăm să vină cineva să ia act de ce se întâmplă să știm ce să facem mai departe. Domnul primar cu cafeaua și țigara în mână a plecat demonstrativ”, a declarat o femeie.

„Este om public, reprezintă două localități, în așa mod să fugi de oameni? E persoană publică… Salubritatea nu știm cât este de legală”, a afirmat o altă locuitoare.

Contactați pentru o reacție, primarul comunei Pașcani, din care face parte satul Porumbeni, Vasile Gîrbea, și președintele raionului Criuleni, Alexandru Carțîn, nu au răspuns apelurilor.

Poliția a declarat pentru Realitatea că a fost sesizată și a inițiat verificări. Oamenii legii au precizat că documentează cazul pentru a stabili toate circumstanțele.

Anterior, și Inspectoratul pentru Protecția Mediului a anunțat că s-a autosesizat. Instituția a menționat că inspectorii vor merge la fața locului pentru a verifica situația și pentru a evalua eventualul prejudiciu adus mediului.