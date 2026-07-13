Primar rus: Muncitorii nord-coreeni refuză locurile de muncă din Rusia din cauza salariilor prea mici

Autoritățile dintr-un oraș rus susțin că nu reușesc să atragă muncitori din Coreea de Nord pentru activități de salubrizare, deoarece salariile oferite în Rusia sunt considerabil mai mici decât cele pe care aceștia le pot obține în țara lor, relatează Meduza.io.

Declarația a fost făcută de primarul orașului Orenburg, Albert Yumadilov, care a afirmat că încercările de recrutare a lucrătorilor nord-coreeni au eșuat din motive financiare.

„Lucrătorii din Coreea de Nord nu vor veni pentru un salariu de 55.000 de ruble. Nivelul salariilor lor acolo este de două sau trei ori mai mare. Evident, eficiența lor este și ea mai mare. Lucrează ca niște roboți, am văzut asta cu ochii mei”, a declarat edilul.

Acesta a adăugat că administrația locală nu poate concura cu nivelul de remunerare oferit în Coreea de Nord pentru astfel de activități.

Relațiile dintre Rusia și Coreea de Nord s-au consolidat în ultimii ani

Cooperarea dintre Rusia și Coreea de Nord s-a intensificat după declanșarea războiului din Ucraina.

Cele două state au dezvoltat parteneriate în mai multe domenii, iar liderii lor au efectuat vizite reciproce și au semnat acorduri de cooperare.

În paralel, Phenianul a trimis mii de militari pentru a sprijini efortul de război al Moscovei, potrivit informațiilor apărute în presa internațională.

De asemenea, Rusia a permis accesul unor muncitori nord-coreeni pe piața sa a muncii, în timp ce turiștii ruși au fost primiți în anumite destinații turistice din Coreea de Nord, pe fondul apropierii dintre cele două regimuri.