Punctul de frontieră Giurgiulești–Reni, oprit temporar – traseele redirecționate către altă vamă

Activitatea postului vamal de frontieră Giurgiulești–Reni a fost suspendată temporar, anunță Serviciul Vamal. Motivele vizează o întrerupere a energiei electrice pe teritoriul Ucrainei, ceea ce a făcut imposibilă asigurarea serviciilor normale de control comun moldo-ucrainean pe segmentul de frontieră. Punctul de trecere, pus în funcțiune recent după reconstrucție, pierzând astfel din operativitate — o decizie care afectează direct transportul de persoane și de mărfuri.

Ca urmare a suspendării, traficul de persoane și vehicule este redirecționat spre alternativa disponibilă — vamă Vulcănești–Vinogradovca. Autoritățile recomandă celor care planifică să traverseze frontieră să verifice traseul din timp, să țină cont de întârzieri și să-și ajusteze planurile de călătorie. Comunicarea privind redeschiderea va fi făcută operativ, spun reprezentanții Vămii.

Această întrerupere vine într-un moment sensibil, dat fiind că Giurgiulești–Reni fusese reconstruit recent și inaugurat ca punct comun de control moldo-ucrainean, cu scopul de a facilita traficul de mărfuri și pasageri între Moldova, Ucraina și, indirect, Uniunea Europeană — prin coridorul stabilit de transport.

Analiștii avertizează că astfel de întreruperi — chiar dacă temporare — subliniază vulnerabilitatea infrastructurii de frontieră la factori externi, cum ar fi întreruperile de curent sau instabilitatea politic-militară. Pentru transportatori, companii de logistică și cetățeni, efectele pot fi semnificative: timpi de așteptare mai mari, costuri suplimentare și incertitudini.

Autoritățile de frontieră și vamale spun că fac eforturi să repare defecțiunea cât mai curând, dar avertizează că nu pot garanta durabilitatea serviciilor în absența stabilității infrastructurii pe partea ucraineană. În același timp, recomandarea pentru cetățeni este de a verifica actualizările oficiale înainte de a porni la drum.