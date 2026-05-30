Mitropolitul Petru se retrage din fruntea Mitropoliei Basarabiei. Patriarhia Română a numit un locțiitor

Mitropolitul Basarabiei, Petru, a depus cererea de retragere din slujirea de Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei. Anunțul a fost făcut de Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

Potrivit comunicatului, cererea a fost depusă la data de 27 mai și este motivată de vârstă, starea de sănătate și dorința de a asigura binele Bisericii. Solicitarea urmează să fie analizată și supusă aprobării în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Biserica Ortodoxă Română, programată pentru 3-4 iunie 2026.

În contextul acestei decizii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a dispus numirea unui locțiitor pentru conducerea Mitropoliei Basarabiei. Astfel, atribuțiile de Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei vor fi exercitate temporar de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan.

Acesta va asigura conducerea Mitropoliei Basarabiei până la organizarea procedurilor statutare și alegerea unui nou Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei.

Anunțul vine după aproape trei decenii în care Mitropolitul Petru s-a aflat la conducerea Mitropoliei Basarabiei, instituție aflată sub jurisdicția canonică a Patriarhiei Române și activă pe teritoriul Republicii Moldova.