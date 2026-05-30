Chiveri: Oamenii din stânga Nistrului aleg cetățenia rusă pentru beneficii sociale

Locuitorii regiunii transnistrene care solicită cetățenia rusă sunt motivați în principal de beneficiile sociale oferite de Federația Rusă, susține vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri.

Declarațiile au fost făcute în contextul decretului semnat de președintele rus Vladimir Putin prin care este simplificată procedura de acordare a cetățeniei ruse pentru locuitorii din stânga Nistrului.

„Estimările noastre spun că în raioanele de est sunt 350 de mii de cetățeni și majoritatea dintre aceștia sunt cetățeni ai Republicii Moldova”, a declarat Valeriu Chiveri în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la RealitateaTV.

Potrivit lui, interesul pentru cetățenia rusă este determinat mai ales de sprijinul financiar oferit anumitor categorii sociale, în special pensionarilor.

„Cetățenii sunt pragmatici. Mă refer la surplusul bănesc care li se oferă de către Rusia. E vorba de 150 de ruble transnistrene, care este echivalentul a 150 de lei. Nu este o sumă mare, dar în anumite condiții persoanele de vârstă înaintată consideră că ar putea beneficia de acest surplus”, a explicat vicepremierul.

În același timp, oficialul consideră că tinerii din regiune sunt mai puțin atrași de cetățenia Federației Ruse, întrucât pașaportul Republicii Moldova oferă mai multe oportunități pentru studii și dezvoltare profesională.