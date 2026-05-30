O rețea de migrație ilegală, destructurată la frontiera moldo-română: 14 reținuți

Polițiștii de frontieră din Republica Moldova și România au destructurat o rețea implicată în migrația ilegală la frontiera moldo-română, în cadrul unei operațiuni comune desfășurate în luna mai. În urma intervenției, au fost reținute 14 persoane, printre care cetățeni străini și presupuși organizatori ai schemei.

Potrivit Poliției de Frontieră, operațiunea a avut loc în noaptea de 20 spre 21 mai, în apropierea localității Cuhnești din raionul Glodeni. Oamenii legii au intervenit după ce au observat două automobile din care au coborât mai multe persoane cu bagaje și comportament suspect.

La apariția echipelor de intervenție, persoanele vizate au încercat să fugă și să se ascundă în vegetația din apropierea frontierei. Pentru a împiedica traversarea ilegală a graniței, polițiștii de frontieră au efectuat somații și focuri de avertisment în plan vertical, reușind să rețină suspecții.

Pe teritoriul Republicii Moldova au fost depistați opt bărbați cu vârste între 25 și 40 de ani, dintre care trei cetățeni ai Nepalului și cinci ai statului Sri Lanka. Totodată, doi cetățeni moldoveni, în vârstă de 26 și 29 de ani, au fost reținuți fiind suspectați că ar fi asigurat transportarea migranților către zona de frontieră.

În paralel, în baza schimbului de informații dintre autoritățile celor două state, polițiștii de frontieră români au intervenit pe malul drept al Prutului, unde au depistat alți patru cetățeni străini și o barcă gonflabilă folosită pentru traversarea ilegală a frontierei.

Conform informațiilor preliminare, doi cetățeni din Sri Lanka ar fi reușit să intre ilegal în România, iar un cetățean pakistanez și unul afgan ar fi urmat să faciliteze transportarea migranților către state din vestul Europei.

Anchetatorii au stabilit că fiecare migrant urma să achite între 4.000 și 4.500 de euro pentru organizarea traversării ilegale și continuarea călătoriei spre Uniunea Europeană.

Dosarul este investigat sub conducerea Procuraturii municipiului Bălți, Oficiul Glodeni. Cei doi cetățeni moldoveni suspectați de organizarea migrației ilegale au fost inițial reținuți pentru 72 de ore, iar ulterior au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.

În cadrul perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile și a fost indisponibilizat unul dintre automobilele utilizate pentru transportarea migranților.

Persoanele vizate sunt cercetate penal pentru organizarea migrației ilegale. Potrivit legislației, această infracțiune se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani, amendă și interdicția de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități.

Autoritățile precizează că investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în schemă.