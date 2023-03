Nebunie totală în Rusia! „Bucătarul lui Putin” a început să rectruteze pacienți din spitalele de psihiatrie

Gruparea de mercenari ruși Wagner a început să recruteze pacienți din spitalele de psihiatrie, pentru a putea continua agresiunea din Ucraina. Mercenarii sunt implicați activ în bătălia pentru orașul Bahmut.

Aflat în conflict cu Ministerul Apărării și lipsit de posibilitatea de a recruta prizonieri, Evgheni Prigojin, numit și „Bucătarul lui Putin” ar fi trecut la spitalele de psihiatrie, susține Nexta.

Un anunț potrivit căruia acum nu mai este nevoie de un certificat de la un psihiatru și un narcolog, precum și de o fluografie pentru a se alătura ”Wagner”, a fost postat într-unul dintre grupurile mercenarilor de pe rețelele de socializare. Informația despre dorința acestora de a angaja persoane care au fost tratate în spitalul de neuropsihiatrie a fost confirmată de recrutorii acestora.

PMC „Wagner” began to recruit patients of psychiatric hospitals

Engaged in conflict with the Defense Ministry and cut off from the possibility of recruiting prisoners, the head of the PMC „Wagner” Evgeny Prigozhin has switched to the psychiatric hospitals.

An announcement that… https://t.co/gx5CoQvVH0 pic.twitter.com/2hCMnSNaOQ

— NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2023