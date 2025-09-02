Nicu` ”cotrocelu`”, dulap la pătrat în comparație cu Iohannis

Primele 100 de zile ale lui Nicușor Dan la Cotroceni au fost o demonstrație a incapacității și nepăsării totale. În timp ce românii se sufocă sub povara taxelor impuse de guvernul Bolojan, plătesc facturi duble la energie și își văd veniturile topite de inflație, noul președinte a bifat excursii la munte, relaxări la mare și vizite protocolare prin Republica Moldova.

În loc să se impună ca lider și să apere poporul de abuzurile fiscale, Nicușor Dan a ales să fie un spectator mut la cel mai dur val de austeritate din ultimii ani. O țară întreagă se prăbușește economic, dar președintele e ocupat să-și prelungească vacanțele.

Românii așteptau o schimbare față de era Iohannis, dar au primit doar o copie la pătrat. Dacă Iohannis a fost catalogat drept „președintele turist”, Nicușor Dan reușește să fie „dulapul la pătrat”: rece, impasibil, complet deconectat de la realitățile din teren.

După primele 100 de zile, mandatul lui Nicușor Dan nu înseamnă altceva decât un șir de vacanțe, o tăcere complice față de guvernul Bolojan și o dezamăgire uriașă pentru toți cei care l-au votat. România nu are nevoie de un președinte absent, ci de un lider care să apere oamenii și să pună stop jafului fiscal.