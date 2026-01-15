Chatul „Kenții”, redenumit în „Tineri PAS”

Grupul privat de WhatsApp „Kenții”, folosit de unii deputați PAS pentru „discuții informale” în timpul ultimei ședințe plenare de anul trecut, a fost redenumit în „Tineri PAS”. Declarații în acest sens au fost făcute de deputatul Maxim Potîrniche în cadrul emisiunii „Forum” de la Vocea Basarabiei.

Întrebat dacă grupul mai există, parlamentarul PAS a precizat că respectivul „chat există, dar nu sub această denumire”. „A fost redenumit în aceeași zi. Se numește „Tineri PAS””, a subliniat Maxim Potîrniche.

El a adăugat că în acest chat membrii sunt selectați „după vârstă”, adică cei mai tineri membri ai fracțiunii PAS.

De asemenea, deputatul PAS a recunoscut că a fost o eroare să discute pe chat în timpul ședinței plenare și a cerut scuze public. „Tot ce pot și trebuie să spun la ora actuală despre acest chat, și cred că aici trebuie să închid subiectul, este că regret acest fapt. Am greșit. Cer iertare de la cetățeni și promit că acest lucru nu se va repeta”, a menționat Maxim Potîrniche.

Deputatul a subliniat că discuțiile din grupul privat au avut loc la pauză, dar nu în timpul ședinței Parlamentului. „Așa este specificul ședinței. Nu ești mereu conectat acolo, mai sunt și pauze. Dar asta nu mai contează. A fost o eroare din partea mea și, pe această cale, cer scuze. Angajamentul meu este să nu se mai repete”, a conchis Maxim Potîrniche.

Menționăm că mai mulți deputați ai partidului de guvernare PAS au fost surprinși, în timpul ultimei ședințe plenare a Parlamentului din anul 2025, discutând într-un grup privat, denumit „Kenții”, despre alcool. Conversația a fost fotografiată de pe calculatorul deputatului PAS Maxim Potîrniche și publicată pe rețelele sociale pe 29 decembrie 2025.

Ulterior, Maxim Potîrniche a explicat, în mai multe reacții publice, că grupul este destinat tinerilor membri ai PAS și că discuția a avut loc „într-o pauză survenită în Parlament, din cauza unei defecțiuni tehnice a sistemului de vot, și era în contextul zilei de naștere a unuia dintre colegi”.

Incidentul a stârnit reacții critice din partea internauților, nu doar din cauza discuțiilor din timpul ședinței plenare, ci și din cauza denumirii inițiale a grupului. Termenul „кенты” (kentî – n. red.) provine din argoul rusesc, fiind folosit în găștile criminale de cartier.