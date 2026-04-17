Nicușor Dan afirmă că, pe zona cyber, serviciile de informații din România au avut „un sprijin decisiv în alegerile din Republica Moldova”

Președintele României Nicușor Dan a afirmat, joi seara, într-un interviu la Europa FM, că, pe zona cyber, serviciile de informații din țara vecină au avut „un sprijin decisiv în alegerile din Republica Moldova”.

Președintele României a fost întrebat când va numi șefii serviciilor secrete.

„Sper în curând. Serviciile au continuat să funcționeze. Pe zona cyber au avut un sprijin decisiv în alegerile din Republica Moldova”, a afirmat președintele Nicușor Dan.

Înaintea alegerilor, Andrew Wilson, Senior Policy Fellow la ECFR, avertiza că „Rusia intervine la un nivel fără precedent în alegerile din acest an. A investit resurse uriașe în manipulări online adesea invizibile, iar autoritățile moldovenești nu pot decât să încerce să țină pasul”. Wilson subliniază că scopul Rusiei este crearea unei „zone tampon” de state la vest de Ucraina, care să submineze sprijinul global pentru Kiev, iar Moldova ar fi o piesă valoroasă în această strategie.