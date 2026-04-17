Serghei Ivanov: Autoritățile trebuiau să acționeze din timp pentru a preveni efectele negative ale scumpirii carburanților asupra mediului de afaceri și populației

Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, a criticat modul în care autoritățile gestionează actuala criză a combustibilului, subliniind că statul ar fi trebuit să acționeze preventiv pentru a reduce impactul scumpirii carburanților asupra economiei și populației.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la postul TVC21, în contextul creșterii accelerate a prețurilor la motorină și benzină, care afectează în lanț toate sectoarele economiei.

Potrivit lui Ivanov, una dintre principalele probleme este lipsa unei viziuni strategice și a unor măsuri preventive din partea statului.

„Statul trebuie, în primul rând, să prevină. Este mult mai ușor să previi decât să intervii atunci când problema deja a apărut”, a declarat deputatul.

Acesta a subliniat că evoluțiile geopolitice și riscurile legate de scumpirea resurselor energetice nu au fost imprevizibile, iar unele companii au reușit chiar să anticipeze situația și să-și creeze rezerve de combustibil din timp.

În același timp, Ivanov a atras atenția asupra efectului în lanț al scumpirii carburanților, menționând că majorarea costurilor suportate de agenții economici se va regăsi inevitabil în prețurile finale pentru consumatori.

„Creșterea prețurilor la combustibil se va regăsi în lanțul valoric și, în final, în buzunarul fiecărui cetățean. Asta înseamnă inflație”, a explicat parlamentarul.

Deputatul a criticat și politica monetară aplicată pentru combaterea inflației, menționând că majorarea ratelor dobânzilor afectează direct investițiile și dezvoltarea afacerilor.

„Prin creșterea ratelor dobânzilor, nu doar consumul este afectat, ci și investițiile. În loc ca banii să ajungă în economie, ajung să fie plătiți sub formă de dobânzi către bănci”, a subliniat Ivanov.

În opinia sa, în lipsa unor măsuri eficiente și coordonate, presiunea asupra mediului de afaceri și asupra populației va continua să crească, iar efectele crizei energetice vor deveni tot mai greu de gestionat.

Anterior, deputații din partea Partidului Nostru au propus direcționarea veniturilor suplimentare din TVA, încasate la vamă ca urmare a creșterii prețului de import al motorinei, pentru reducerea poverii economice asupra agenților economici.