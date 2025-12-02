Nicușor Dan dă o lovitură puternică de 1 Decembrie: Schimbă total direcția țării, față de foștii președinți

Președintele Nicușor Dan a luat o decizie extrem de interesantă, chiar de Ziua Națională a României. În ultimii ani, fie că vorbim despre Klaus Iohannis, Traian Băsescu sau Ion Iliescu, foștii președinți ai României ofereau decorații și avansări în grad cu mare generozitate de 1 Decembrie.

Președintele Nicușor Dan a luat decizia ca în acest an să nu ofere nicio avansare în grad celor din Ministerul Apărării sau celor din Ministerul de Interne.

La prima vedere pare o mutare fără mare impact, dar în structurile de forță ziua de 1 Decembrie era așteptată cu nerăbdare, iar la Cotroceni veneau zeci, poate chiar sute de propuneri de avansări în grad sau pentru acordarea de decorații.

Semnalul dat de Nicușor Dan este unul clar: nu se mai acordă avansări sau decorații ”la grămadă”, ci doar pe baze solide, de meritocrație.

Ca să ne facem un ordin de mărime, înainte de Ziua Națională din anul 2024, fostul președinte Klaus Iohannis a oferit peste 100 de avansări în grad și decorații. Situația este similară și în alți ani, atunci când Klaus Iohannis, Traian Băsescu sau Ion Iliescu ofereau cu mare dărnicie decorații sau avansări în grad.

Nicușor Dan a oferit o singură decorație pe 1 Decembrie veteranului Ion Vasile Banu, în vârstă de 107 ani

Nicușor Dan anunță, pe X, că l-a decorat pe veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu, cu prilejul Zilei Naționale a României, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler. Președintele a ținut să menționeze că este singura decorație pe care o va oferi pe 1 Decembrie.

”Cu prilejul Zilei Naționale a României, l-am decorat pe veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler.

La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esența a ceea ce înseamnă dragostea de țară: un om care, la doar 21 de ani, a intrat în Armata României și a luptat cu dăruire pentru eliberarea Basarabiei în 1941 și pe frontul de la Cotul Donului în 1942. Curajul, sacrificiul și demnitatea cu care și-a servit patria sunt lecții care ne obligă să ne plecăm cu respect în fața sa.

Distincția pe care i-am conferit-o este un gest de recunoaștere pentru serviciile sale militare excepționale din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar și pentru implicarea sa neobosită în viața comunității după încheierea conflictului.

Suntem și vom rămâne datori să îi cinstim pe cei care au apărat cu prețul vieții idealurile noastre de libertate. Datorită lor trăim astăzi într-o Românie liberă, demnă, democratică și europeană.

În acest an, aceasta este singura decorație conferită cu prilejul zilei de 1 Decembrie, un gest simbolic, prin care aducem un omagiu întregii generații de eroi care au scris cu sângele lor destinul țării noastre.”, scrie Nicușor Dan.