România, ancora comercială a Moldovei: un parteneriat care se vede în fiecare produs de pe raft

România continuă să fie cel mai important partener comercial al Republicii Moldova, iar cifrele recente arată o dependență economică solidă, construită în timp și susținută de fluxuri comerciale constante. Potrivit datelor oficiale, 32,6% din toate exporturile moldovenești ajung peste Prut, ceea ce înseamnă că aproape fiecare al treilea produs vândut în afara țării este destinat pieței românești. Ponderea ridicată nu este doar o statistică, ci rezultatul unei colaborări economice care a crescut odată cu apropierea politică și cu integrarea Moldovei în spațiul de reglementări europene.

În același timp, România este unul dintre principalii furnizori pentru economia moldovenească. Aproximativ 16,9% din totalul importurilor vin din România, de la produse alimentare și materii prime până la bunuri industriale și echipamente necesare întreprinderilor locale. Practic, aproape o cincime din ceea ce cumpără consumatorii sau utilizează companiile moldovenești își are originea în industria și comerțul românesc. Această circulație intensă de mărfuri arată o integrare economică tot mai profundă, care depășește retorica politică.

Specialiștii în economie subliniază că apropierea comercială s-a accelerat după liberalizarea comerțului, după conectarea infrastructurii rutiere și feroviare și, mai ales, după creșterea exporturilor moldovenești de produse agroalimentare, vinuri, textile și cablaje auto. România funcționează ca o piață stabilă și previzibilă, un atu esențial pentru producătorii moldoveni care concurează într-un context global volatil. Pe unele segmente, relația este vitală: cramele, producătorii de fructe procesate sau fabricile din industria ușoară depind majoritar de comenzile și distribuitorii din România.

La rândul lor, importurile din România au crescut datorită diversificării gamei de produse disponibile pe piața moldovenească și modernizării lanțurilor de aprovizionare. Comerțul transfrontalier la nivel de retail, parteneriatele dintre companii și acordurile comerciale din spațiul european fac ca produsele românești să fie accesibile în aproape fiecare supermarket și în numeroase sectoare industriale. Pentru mulți consumatori, eticheta „fabricat în România” a devenit familiară, iar pentru companii, furnizorii români reprezintă opțiuni de cost și logistică avantajoase.

Analiștii spun că această interdependență comercială a depășit de mult etapa simbolică și a devenit un pilon concret al relației dintre cele două țări. Într-un context regional complicat și într-o economie expusă riscurilor externe, România rămâne pentru Moldova nu doar o piață de desfacere, ci și un furnizor-cheie și, mai ales, un partener economic predictibil. Iar această relație arată, zi de zi, că apropierea București–Chișinău nu mai este doar un slogan, ci o realitate prezentă în comerț, consum și în economia fiecărui oraș.