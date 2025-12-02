Ulei de palmier toxic, oprit la timp: 5 tone urmau să ajungă în produse alimentare din Moldova

Agenția pentru Siguranța Alimentelor a blocat un lot de cinci tone de ulei de palmier care s-a dovedit a fi toxic și neconform pentru consum, în urma analizelor de laborator. Autoritățile anunță că produsul prezenta riscuri grave pentru sănătate și nu putea fi folosit nici în procesare, nici pus pe piață ca materie primă pentru industria alimentară. Decizia de reținere și distrugere a întregii cantități a venit după ce inspectorii au constatat abateri de la normele obligatorii de siguranță și calitate.

Lotul ar fi putut intra direct în lanțul alimentar, în produse pe care oamenii le consumă zilnic, de la dulciuri și biscuiți până la margarină, semipreparate sau produse de patiserie. Specialiștii explică faptul că uleiul de palmier de calitate slabă, oxidat sau contaminat, poate conține compuși toxici care afectează ficatul, sistemul digestiv și metabolismul, iar consumul repetat crește riscurile pentru sănătate. Inspectorii spun că oprirea la timp a acestui lot a prevenit o problemă majoră de sănătate publică.

Autoritățile precizează că întreaga cantitate a fost blocată înainte să ajungă la procesatori, ceea ce înseamnă că produsul toxic nu a intrat în niciun flux industrial. Procedura prevede distrugerea controlată, astfel încât uleiul neconform să nu poată fi valorificat sau reintrodus în alte circuite comerciale. Inspectorii afirmă că astfel de cazuri sunt rare, dar pot avea consecințe grave dacă nu sunt detectate rapid.

Incidentul scoate însă la iveală o problemă mai veche: vulnerabilitatea controalelor și riscul ca produse periculoase să pătrundă în lanțul alimentar. În lipsa unor verificări riguroase, loturi neconforme pot ajunge în fabrici și, ulterior, pe rafturile magazinelor, fără ca oamenii să aibă posibilitatea de a identifica pericolul. Organizațiile de protecție a consumatorilor cer de ani de zile controale mai stricte, laboratoare modernizate și trasabilitate clară pe toată ruta mărfurilor importate.

Specialiștii în siguranță alimentară atrag atenția că incidentul nu este doar un caz izolat, ci o avertizare asupra necesității de a întări supravegherea importurilor și de a investi constant în verificări de laborator. Doar controalele rapide și eficiente pot preveni ca astfel de produse toxice să ajungă în farfuria oamenilor.