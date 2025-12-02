Un nou partid intră în joc: „Pentru Țară” promite să reseteze opoziția de la Chișinău

Pe scena politică din Republica Moldova apare un nou actor – Partidul „Pentru Țară”, condus de fostul primar al orașului Basarabeasca, Valentin Cimpoieș. Formațiunea a fost lansată oficial în cadrul congresului de constituire din 30 noiembrie, unde liderul său a declarat că rezultatele alegerilor parlamentare din 2025 au demonstrat eșecul opoziției tradiționale de a propune o alternativă coerentă și credibilă. În opinia sa, acest vid politic a creat spațiu pentru o nouă structură care să își asume un proiect național autentic.

Cimpoieș afirmă că „Pentru Țară” își propune să devină o forță politică onestă, deschisă și orientată spre interesul public, nu spre agende personale sau de grup. Discursul său a fost centrat pe tema responsabilității politice, a moralității în gestionarea funcției publice și a necesității ca partidele să revină în slujba oamenilor, nu invers. El susține că electoratul moldovean este dezamăgit de competiția permanentă dintre taberele politice și că societatea așteaptă lideri care să ofere soluții, nu conflicte.

La congres au participat susținători din mai multe raioane, care au salutat ideea unui partid „cu identitate clară” într-un mediu politic dominat de dispute și fragmentări. Organizația a anunțat că va începe imediat procesul de extindere teritorială și constituire a structurilor locale, în special în sudul țării, regiune din care provine și liderul formațiunii. Obiectivul declarat este construirea unui partid funcțional până la următoarele scrutine locale și naționale.

Partidul urmează să fie înregistrat oficial la Agenția Servicii Publice, procedură obligatorie pentru toate formațiunile politice nou-create. Demersul vine într-un context în care în Republica Moldova există deja 66 de partide înregistrate, dintre care puține sunt active și relevante electoral. Analiștii atrag atenția că fragmentarea excesivă a opoziției complică formarea unor blocuri stabile și reduce șansele apariției unei alternative puternice la guvernare.

În acest peisaj aglomerat, „Pentru Țară” încearcă să se prezinte drept un proiect nou, cu mesaj centrat pe integritate, implicare civică și reconstrucție politică. Rămâne însă de văzut dacă formațiunea va reuși să treacă de la declarații la vizibilitate reală și dacă electoratul, deja suprasaturat de proiecte politice efemere, îi va acorda încrederea necesară pentru a deveni un competitor relevant.