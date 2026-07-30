Situație de criză pe piața carburanților din România: Exportul de motorină, restricționat

În România a fost instituită situație de criză pe piața carburanților. Proiectul de lege adoptat miercuri de Camera Deputaților prevede măsuri temporare pentru stabilizarea pieței, inclusiv reducerea accizei la motorină și restricții privind exportul acesteia.

Legea prevede reducerea temporară a accizei la motorină și aplicarea unei cote reduse de TVA de 19% pentru benzină și motorină în activitățile de rafinare și comercializare. Reducerea accizei va putea fi aplicată pe perioade succesive de câte două săptămâni, fără a depăși durata situației de criză.

Totodată, va fi instituită o contribuție de solidaritate asupra veniturilor obținute din comercializarea petrolului și a produselor energetice rezultate din prelucrarea țițeiului extras în România.

Pe perioada situației de criză, exportul de motorină va fi permis doar cu acordul Ministerului Economiei, Ministerului Energiei și Ministerului Finanțelor. Operatorii vor putea reduce temporar conținutul de biocarburant din benzină de la 8% la minimum 2%.

Companiile din domeniu vor fi obligate să raporteze lunar autorităților prețurile practicate și modul de aplicare a măsurilor. Instituțiile competente vor putea solicita informații despre formarea prețurilor și adaosurile comerciale, iar operatorii vor trebui să răspundă în termen de 10 zile.

Situația de criză pe piața carburanților este valabilă până pe 31 octombrie 2026 și poate fi prelungită prin hotărâre de Guvern, pe perioade de cel mult 3 luni, dacă persistă cauzele care au dus la instituirea ei.