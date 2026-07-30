Tofan nu se grăbește să numească un nou ministru al Agriculturii

Premierul Vasile Tofan afirmă că Guvernul nu va desemna în grabă un nou ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, după demisia lui Radu Musteața. Șeful Executivului spune că domeniul agriculturii este unul complex, iar viitorul titular al portofoliului va fi selectat doar după consultări și o analiză riguroasă a candidaților.

Invitat în emisiunea „Cutia Neagră PLUS” de la TV8, pe 29 iulie, Tofan a declarat că își asumă responsabilitatea pentru numirea lui Radu Musteața și că Executivul va trata cu mai multă prudență alegerea succesorului.

„Recunosc că aceasta a fost greșeala mea și îmi asum această greșeală. Acum avem nevoie de un nou ministru al Agriculturii, dar nu ne vom grăbi cu această numire. Este un dosar prea important și un sector prea complicat ca să mai facem o nouă greșeală. Preferăm să consultăm mai mulți oameni, să analizăm diferiți candidați, să-i verificăm foarte bine și sper să facem alegerea corectă”, a declarat premierul.

Potrivit lui Tofan, la conducerea ministerului este nevoie de un manager capabil să eficientizeze un sector în care statul investește anual până la patru miliarde de lei.

Premierul a explicat că l-a propus pe Radu Musteața în funcția de ministru datorită experienței sale manageriale și rezultatelor obținute la conducerea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). El a subliniat că, în perioada mandatului acestuia, Republica Moldova a înregistrat progrese în accesul produselor agroalimentare pe piața Uniunii Europene.

„Domnul Musteața a contribuit mult la creșterea competitivității produselor agricole moldovenești. Astăzi, putem exporta ouă și carne de pasăre în Uniunea Europeană, iar sistemul de laboratoare și certificare sanitar-veterinară a făcut un salt semnificativ. Aceste rezultate se datorează în mare parte echipei sale”, a afirmat Vasile Tofan.

Radu Musteața și-a anunțat demisia pe 24 iulie, la două zile după învestirea Guvernului condus de Vasile Tofan. Decizia a fost luată după ce au apărut informații privind apartenența sa anterioară la fostul Partid Democrat, fapt pe care inițial l-a negat.

Ulterior, acesta și-a cerut scuze și a recunoscut că a mințit, după publicarea cererii de aderare la formațiune. Într-o conferință de presă susținută pe 28 iulie, premierul a calificat gestul drept „o greșeală prostească”, dar a declarat că și-ar dori ca Musteața să rămână în serviciul public, apreciind experiența și rezultatele sale manageriale.