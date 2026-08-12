Nivelul apelor scade dramatic. Un fluviu riscă să fie rupt în două

Nivelul apelor a scăzut atât de mult din cauza secetei, încât un fluviu riscă să nu mai fie navigabil continuu și să fie „rupt în două” într-un punct esențial pentru transportul comercial.

Deja la niveluri extrem de scăzute din cauza lipsei unor precipitații suficiente și constante, Rinul ar putea deveni în curând nenavigabil pe întregul său curs din Germania și ar putea fi „rupt în două”, a avertizat luni Federația Germană de Navigație Fluvială (BDB).

„Evoluția nivelului apelor nu anunță nimic bun”, a declarat Jens Schwanen, directorul executiv al BDB, pentru cotidianul german, potrivit LeFigaro.

Potrivit acestuia, lipsa ploilor înseamnă că nivelul apei la Kaub, în Renania-Palatinat, între Koblenz și Mainz, un punct de referință esențial pentru navigație și economie, este așteptat să scadă pentru prima dată în această săptămână sub 10 centimetri.

La asemenea niveluri, Rinul „nu va mai fi navigabil continuu și va fi rupt în două”, ceea ce va împiedica navigația neîntreruptă în această zonă, atât pentru transportul comercial de mărfuri, cât și pentru navele turistice, a explicat Jens Schwanen.

Transportatorii trebuie să își înmulțească cursele

Luni dimineață, nivelul de referință la Kaub era de 17 centimetri, ceea ce corespunde unei adâncimi a șenalului navigabil de 130 de centimetri, în funcție de stația locală de măsurare.

Nivelul minim de referință anterior înregistrat la Kaub a fost în 2018, când a ajuns la 25 de centimetri, potrivit Autorității pentru Căi Navigabile (WSV).

Traficul fluvial va rămâne posibil între porturile ARA (Amsterdam, Rotterdam și Antwerp) și Renania de Nord-Westfalia, până în apropiere de Köln, prin Rin și rețeaua de canale din vestul țării, potrivit lui Jens Schwanen.

Mai la sud, navigația poate continua pe afluenți precum Neckar, Moselle, Main și Canalul Main-Dunăre.

Pe fondul unui deficit cronic de precipitații, combinat cu temperaturi ridicate, mai multe cursuri de apă au înregistrat în ultimele zile niveluri istorice de scăzute, fenomene amplificate de schimbările climatice. Pe Rin, în Renania de Nord-Westfalia, au fost stabilite în acest weekend noi recorduri minime.

Nivelurile scăzute ale apei înseamnă că navele care transportă mărfuri pot încărca doar o parte din cantitatea obișnuită. Transportatorii sunt nevoiți să efectueze mai multe curse, ceea ce crește semnificativ costurile logistice.

Ministrul german al Transporturilor, Steffen Bilger, a declarat că ar putea fi suspendată temporar interdicția privind circulația vehiculelor grele de marfă duminica și în zilele de sărbătoare, pentru a transfera o parte din transportul de mărfuri către șosele.