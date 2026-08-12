Rețeaua Tiraet din stânga Nistrului și-a suspendat activitatea. Conducerea companiei ar fi fost reținută

Rețeaua de magazine de electronice „Tiraet” din regiunea transnistreană și-a suspendat temporar activitatea, fără să anunțe motivele. Potrivit unor surse locale, proprietarii și conducerea companiei au fost reținuți după percheziții, într-un dosar privind o presupusă evaziune fiscală.

Administrația de la Tiraspol nu a oferit însă informații oficiale.

Problemele din cadrul companiei au devenit cunoscute cu o zi mai devreme, când pe canale neoficiale de Telegram din regiune au apărut informații despre prezența forțelor de ordine în magazine. Până acum, nu au fost publicate informații oficiale despre verificări sau eventuale acuzații la adresa companiei. Site-ul „Tiraet” este, de asemenea, indisponibil.

Potrivit unor surse ale proiectului media MOST, în dimineața zilei de 10 august, forțele de ordine au efectuat percheziții la sediile companiei. Conform publicației, compania este suspectată de evaziune fiscală, iar în urma perchezițiilor au fost reținuți proprietarii, conducerea și contabilul-șef. Pe 11 august, aceștia încă se aflau în detenție.

O situație similară s-a produs în decembrie 2025, când percheziții au avut loc la o altă rețea importantă de electronice, „Hi-Tech”. Atunci, conducerea companiei a fost reținută într-un dosar privind evaziunea fiscală. Verificările au vizat și restaurante și un complex hotelier afiliate companiei. La sfârșitul lunii decembrie, o parte dintre magazine și-a reluat activitatea.

Anterior, „Tiraet” a transferat 170.000 de ruble (circa 10,6 mii de dolari) către fondul „Împreună”, creat în luna mai de autoritățile de facto din regiune, și s-a numărat printre cei mai mari 15 donatori ai acestuia.