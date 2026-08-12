România investește aproape un milion de lei într-un centru pentru tineri la Dondușeni

Un centru social destinat tinerilor este amenajat în cadrul Bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” din orașul Dondușeni. Proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă de aproape un milion de lei, oferită de Guvernul României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.

Noul centru va găzdui activități educative și pastorale, tabere și schimburi de experiență, fiind prevăzute inclusiv spații de cazare pentru participanți. Preotul paroh al Bisericii „Acoperământul Maicii Domnului”, Roman Botezat, susține că proiectul își propune să le ofere tinerilor un spațiu în care să se apropie de biserică și să redescopere valorile naționale și istoria, transmite nordnews.md.

„Tânăra generație are necesitatea de a se cultiva lângă biserică, de a redescoperi valorile naționale, de a redescoperi istoria adevărată. De aceea noi aici, pe teritoriul bisericii, ne-am gândit că ar fi foarte bine ca, cu ajutorul lui Dumnezeu, să finalizăm acest centru și să începem a implementa proiecte fie naționale, fie internaționale, tabere, tot felul de schimburi de experiențe de genul acesta, ca să aducem tânăra generație în albia cuvenită”, a declarat Roman Botezat.

Potrivit preotului, finanțarea a fost obținută în urma unei cereri depuse la Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.

„Cu siguranță, este o mare binecuvântare pentru noi și o mare mulțumire în relația cu România, că de fiecare dată, la apelul nostru, Guvernul României nu rămâne fără a face o faptă foarte frumoasă, iar în acest an am depus cererea de finanțare la Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova”, a mai spus Roman Botezat.

Proiectul este apreciat și de membrii comunității locale, care speră că noul centru va contribui la implicarea copiilor și tinerilor în activitățile organizate de biserică.

„Deseori participăm la toate manifestațiile care se petrec aici și credem că acest centru, care se construiește cu ajutorul Guvernului României, este foarte binevenit pentru tânăra generație, unde se educă în spiritul creștin”, a declarat enoriașa Aurica Frumusachi.

La rândul său, Liliana Grigorovschi-Hrașniuc, directoarea Centrului de Creație al Copiilor și Adolescenților din Dondușeni, consideră că proiectul poate contribui la dezvoltarea tinerei generații.

„Acest centru pastoral unește în același scop și are același obiectiv – o dezvoltare frumoasă a generației care urmează să fie și este”, a declarat aceasta.

Lucrările de amenajare a centrului sunt prevăzute pentru perioada iulie–octombrie 2026.

Finanțarea este acordată prin programele Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, destinate susținerii proiectelor de păstrare și promovare a valorilor culturale și spirituale românești în Republica Moldova.