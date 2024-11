Noi cazuri de infecţie cu varianta mai periculoasă de mpox. Care sunt ţările care au confirmat îmbolnăviri

Agenţia pentru siguranţă sanitară din Regatul Unit (UKHSA) a raportat vineri un alt caz de infectare cu noua variantă de mpox, clada Ib, detectat în Anglia. Este al cincilea caz confirmat pe teritoriul ţării în ultimele săptămâni, scrie news.ro. Agenţia britanică din domeniul sănătăţii a precizat că riscul pentru populaţie rămâne scăzut. Varianta clada Ib este o nouă formă a virusului şi este asociată cu o urgenţă globală de sănătate publică declarată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) în luna august. Cazul a fost detectat în oraşul Leeds, iar persoana infectată primeşte în prezent îngrijiri de specialitate, a precizat UKHSA, adăugând că pacientul s-a întors recent din Uganda, unde a fost constatată transmiterea comunitară a acestei variante virale, informează Reuters. Acest nou caz nu are legătură cu cele identificate anterior în Regatul Unit şi care vizau persoane din aceeaşi familie. În prezent, toate persoanele infectate s-au refăcut complet, a precizat UKHSA. Noua variantă de mpox, mai contagioasă şi mai severă, îngrijorează autorităţile internaţionale care se tem de izbucnirea unei pandemii. Marea Britanie a devenit a cincea ţară din afara Africii care confirmă un caz al formei cladei Ib a virusului mpox, care a stârnit îngrijorare la nivel mondial, deoarece pare să se răspândească rapid şi se cunosc puţine lucruri despre această tulpină.

Nouăsprezece ţări africane au înregistrat mai mult de 48.000 de cazuri suspecte de mpox, inclusiv 1.048 de decese până în prezent în acest an, potrivit Centrelor africane pentru controlul şi prevenirea bolilor (Africa CDC), cazurile de pe continent crescând cu 500% faţă de anul trecut. Clasa mpox Ib a fost semnalată şi în Germania, Suedia, India şi Thailanda. Este o formă diferită a virusului faţă de clada II, care s-a răspândit la nivel mondial în 2022, în special în rândul bărbaţilor care fac sex cu bărbaţi. Mpox, cunoscută anterior ca variola maimuţei (monkeypox), a fost o problemă de sănătate publică în unele părţi ale Africii din 1970, dar a primit puţină atenţie la nivel mondial până când a apărut la nivel internaţional în 2022, determinând OMS să declare o urgenţă de sănătate globală, pe care a încheiat-o 10 luni mai târziu.

O nouă tulpină a virusului, cunoscută sub numele de clada Ib, este din nou atenţia lumii după ce OMS a declarat, pe 14 august, o nouă urgenţă de sănătate publică de interes internaţional – cel mai ridicat nivel al său de alertă sanitară la nivel global – pentru a doua oară în doi ani. Ambele forme pot fi transmise prin contact fizic apropiat, inclusiv prin contact sexual. Cel mai frecvent utilizat vaccin împotriva mpox oferă imunitate parţială la boală, dar nu este întotdeauna capabil să prevină simptomele severe sau transmiterea infecţiei. OMS: Mpox rămâne o urgenţă de sănătate publică Epidemia de mpox continuă să reprezinte o urgenţă de sănătate publică, a decis Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) la sfârşitul săptămânii trecute. Desemnarea de „urgenţă de sănătate publică de interes internaţional” reprezintă cea mai înaltă formă de alertă emisă de OMS. Mai multe epidemii de mpox sunt în prezent active în Republica Democratică Congo şi, într-o măsură mai mică, în câteva ţări vecine. Acestea sunt alimentate de două versiuni diferite ale virusului mpox, clada I, care circulă de decenii, şi clada Ib, o variantă nouă, mai puţin studiată, mai contagioasă şi mai severă, care îngrijorează comunitatea internaţională cu privire la o potenţială pandemie. Tulpini de mpox au fost raportate în 80 de ţări – dintre care 19 în Africa – până în acest an, a precizat OMS. Potrivit celor mai recente cifre ale OMS, au existat peste 50.500 de cazuri confirmate şi suspectate de mpox în Africa în acest an şi mai mult de 1.100 de decese pe continent din cauza bolii. Organizaţia caritabilă Save the Children (Salvaţi Copiii) a declarat săptămâna trecută că, în rândul copiilor, cazurile de mpox au crescut cu peste 130% în Republica Democratică Congo (RDC), care are cel mai mare număr de cazuri de virus. Recent, OMS a autorizat două vaccinuri pentru utilizarea de urgenţă împotriva mpox, inclusiv unul recomandat ca doză unică pentru persoanele cu vârsta de un an şi peste. Infecţia virală cu mopox, care durează între 2 – 4 săptămâni, se răspândeşte prin contact apropiat şi cauzează, de obicei, simptome asemănătoare gripei, dureri musculare şi leziuni cutanate purulente, iar în cazurile mai grave poate fi fatală. Care sunt ţările cu cazuri confirmate de mpox din clada Ib, mai contagioasă şi mai severă: Germania Primul caz al noii variante mpox a fost detectat în Germania la 22 octombrie, a declarat Institutul Robert Koch (RKI) pentru sănătate publică. Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC) a anunţat că riscul pentru populaţia generală este considerat ca fiind scăzut. Marea Britanie Agenţia britanică pentru securitate sanitară (UKHSA) a declarat vineri, 29 noiembrie, un nou caz al noii clade a variantei mpox Ib a fost detectat în Anglia, al cincilea caz confirmat în ţară în ultimele săptămâni. Agenţia guvernamentală a declarat că riscul pentru populaţie rămâne scăzut. Cazul a fost detectat în Leeds, iar pacientul se întorsese recent din Uganda, care înregistrează o transmitere comunitară a variantei. Noul caz nu are nicio legătură cu cele identificate anterior, care proveneau toate din aceeaşi familie. Suedia La 15 august, oficialii din domeniul sănătăţii mondiale au confirmat o infecţie cu o nouă tulpină a virusului mpox în Suedia, primul semn al răspândirii acestuia în afara continentului african. Oficialii suedezi din domeniul sănătăţii au declarat atunci că persoana a fost infectată în Africa cu tipul de mpox din clada Ib implicat în recentul focar. Persoana primeşte tratament. Republica Democratică Congo (RDR) Două tulpini de mpox se răspândesc în Republica Democrată Congo – clada endemică I şi noua cladă Ib, mai contagioasă şi mai severă, care se răspândeşte mai uşor prin contact strâns, inclusiv sexual. Până la 18 noiembrie, RDC a înregistrat un total de 10.309 cazuri şi 43 de decese în 2024. Thailanda Un caz de mpox raportat în Thailanda a fost confirmat ca fiind de tulpina cladei Ib a virusului, primul din ţară, a declarat un oficial de control al bolii la 22 august. Cazul a fost raportat pentru prima dată la 21 august, iar Thailanda declarase că este vorba despre un bărbat european în vârstă de 66 de ani care sosise dintr-o ţară africană în care boala se răspândeşte. India India a declarat, la 23 septembrie, că un caz de mpox în care a fost implicat un călător din statul Kerala, în sudul ţării, provenea din tulpina cladei 1b, care se răspândeşte rapid, marcând primul caz înregistrat în ţară din cauza noii tulpini. Pacientul este un bărbat în vârstă de 38 de ani care a călătorit din Emiratele Arabe Unite, au declarat autorităţile din Kerala. Burundi Până la 15 noiembrie, Burundi a înregistrat 2.003 cazuri de mpox, cu un deces. În iulie, epidemia din această ţară a fost declarată ca fiind provocată de tulpina cladei Ib, a declarat OMS. Kenya Până la 13 noiembrie, Kenya a confirmat 17 cazuri de mpox, cu un deces, potrivit datelor OMS. Secvenţierea genomică a 13 cazuri confirmate a identificat tulpina circulantă ca fiind clada Ib. Rwanda Până la 6 noiembrie, 26 de cazuri de mpox clada Ib şi niciun deces au fost raportate cumulativ de această ţară, conform datelor OMS. Uganda Începând cu 13 noiembrie, Uganda a identificat 521 de cazuri de mpox, cu un deces, cauzate în principal de clada Ib, conform datelor OMS. Zambia La 10 octombrie, ţara a raportat primul său caz de mpox. OMS a declarat că secvenţierea a identificat cazul ca fiind din clada Ib.

