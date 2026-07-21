Sponsorul rus al Andreei Bostanica „l-a turnat” pe Andrew Tate? Cum l-ar fi „sacrificat” Kremlev pe milionar înainte ca autoritățile să intervină

Frații Andrew și Tristan Tate au fost ridicați de agenții federali chiar în fața sălii din Miami unde Andrew urma să prezinte o gală de lupte fără mănuși. În spatele evenimentului se afla nimeni altul decât Umar Kremlev, controversatul milionar rus despre care CANCAN.RO a dezvăluit că ar fi fost „sponsorul” vieții de lux afișate de Andreea Bostanica. Coincidența care ridică însă mari semne de întrebare apare în propria comunicare a organizației conduse de rus: Tate era pus la loc de cinste pe afiș, dar numele său lipsea din textul oficial publicat chiar în ziua intervenției. Ceea ce ridică suspiciunea că rusul era în temă cu ce urma să se întâmple.

Numele lui Umar Kremlev nu este deloc străin cititorilor CANCAN.RO. La finalul lunii aprilie, publicația noastră dezvăluia cine ar fi omul influent aflat în spatele luxului amețitor afișat de Andreea Bostanica.

Pista pornise de la declarațiile lui Akbar Abdullaev, cunoscut drept Abush, care susținea că majoritatea cadourile costisitoare asociate influenceriței nu ar fi fost plătite de el, ci de reprezentanți ai Federației Ruse de Box. Sursele noastre îl indicau atunci pe Umar Kremlev, șeful IBA, drept presupusul „sponsor” generos al Andreei Bostanica.

Acum, același rus reapare într-o poveste internațională cu o miză uriașă: arestarea fraților Tate în Miami!

Kremlev, în centrul afișului alături de Andrew Tate

Gala IBA Bare Knuckle 6, organizată pe 18 iulie la James L. Knight Center din Miami, reprezenta debutul pe teritoriul Statelor Unite al ligii de lupte fără mănuși dezvoltate sub umbrela IBA.

Organizația recunoaște chiar în comunicarea oficială că liga a fost înființată la indicația președintelui său, Umar Kremlev. Cu alte cuvinte, nu era un simplu eveniment la care rusul își împrumutase numele, ci unul dintre proiectele construite chiar sub autoritatea sa.

Afișul oficial spune însă și mai mult. În centrul imaginii apar trei persoane: Jon Jones, Umar Kremlev și Andrew Tate. Kremlev este amplasat exact între cei doi, iar sub imaginile lui Jones și Tate apare aceeași titulatură: „CO-HOST OF THE EVENING” (co-gazdă a serii).

Andrew Tate nu era, așadar, doar un un invitat întâmplător. Imaginea sa era folosită oficial pentru promovarea debutului american al proiectului controlat de rusul Kremlev.

Aici apare detaliul absolut interesant. Chiar în ziua galei, pe 18 iulie, IBA a publicat pe site-ul său un amplu material intitulat „Cinci motive pentru care nu trebuie ratată IBA Bare Knuckle 6 din Miami”. Imaginea principală era același afiș: Kremlev în centru, Jon Jones în stânga și Andrew Tate în dreapta, prezentat fără echivoc drept co-gazdă. Numai că, în comunicat, Andrew Tate dispăruse.

IBA anunța că fostul campion UFC Jon Jones „va găzdui seara”, iar spre final îl prezenta din nou drept „gazdă și ambasador oficial”. Numele lui Andrew Tate nu apare deloc în comunicat, deși fața lui era lipită chiar deasupra textului și continua să fie însoțită de titulatura de co-gazdă.

Să fie asta o diferență între rolul contractual și cel strict publicitar? Sau o distanțare premeditată de rus, făcută înainte ca numele lui Tate să explodeze din nou în presa internațională?

Câteva ore mai târziu au apărut agenții…

Frații Andrew și Tristan Tate au fost luați în custodie de U.S. Marshals Service în după-amiaza zilei de sâmbătă, în baza unui ”mandat sigilat” ((o procedură prin care instanța ține documentul secret pentru ca persoana vizată să nu afle înainte ca autoritățile să îl execute). Autoritățile britanice cer extrădarea lor pentru a răspunde unor noi acuzații grave, printre care viol și trafic de persoane.

Intervenția nu a avut loc la reședința fraților Tate și nici într-un loc ascuns. Agenții i-au așteptat chiar în fața James L. Knight Center, cu puțin timp înainte ca Andrew să intre în rolul de co-gazdă al evenimentului IBA Bare Knuckle.

Știa tabăra lui Kremlev ce urma să se întâmple?

Neconcordanța din comunicarea IBA ridică inevitabil întrebarea dacă oamenii din spatele evenimentului aveau informații că asupra fraților Tate se strângea cercul.

Ne întrebăm, legitim, de ce era Andrew suficient de important pentru a fi așezat pe afiș lângă președintele organizației, dar complet absent din articolul oficial publicat chiar în ziua galei?

De ce IBA îl folosea pentru imagine și, probabil, pentru vânzarea biletelor, dar îl lăsa pe Jon Jones singurul prezentator asumat în text? Scenariul conform căruia Umar Kremlev i-ar fi „turnat” pe frații Tate este, deocamdată, o variantă de luat în calcul.

Omul decorat de Putin, între Bostanica și frații Tate

Umar Kremlev este unul dintre cele mai influente și controversate personaje ale sportului rusesc. Cu mai puțin de trei luni înaintea galei din Miami, el a primit Ordinul Prieteniei din partea lui Vladimir Putin, distincția fiind acordată în cadrul unei ceremonii oficiale.

Legăturile sale cu puterea rusă nu se opresc la fotografie și decorații. În 2024, Kremlev a devenit proprietarul Rolf, cel mai mare dealer auto din Rusia, după ce compania fusese preluată și naționalizată de statul rus. Termenii financiari prin care afacerea a ajuns ulterior la Kremlev nu au fost făcuți publici.

Acesta este omul care, potrivit informațiilor publicate anterior de CANCAN.RO, s-ar fi aflat în spatele luxului Andreei Bostănică.