Noi ieftiniri la carburanți. Motorina coboară sub pragul de 30 de lei/litru

Benzina și motorina continuă să se ieftinească. Noile prețuri de referință la carburanți pentru miercuri, 1 aprilie, au fost publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

Conform informației prezentate, un litru de benzină va costa 29,03 lei, ceea ce reprezintă o scădere cu 23 bani. Totodată, motorina va costa 29,98 lei/litru sau cu 1,15 lei mai puțin.

Anterior, ANRE anunța că situația din Golful Persic continuă să exercite presiune asupra industriei petroliere la nivel global și determină autoritățile naționale să intervină prompt prin ajustarea cadrului normativ la noile realități.