Nosatîi: România, partenerul strategic al Moldovei în domeniul apărării

Ministrul în exercițiu al Apărării, Anatolie Nosatîi, afirmă că România rămâne principalul partener strategic al Republicii Moldova în domeniul apărării.

Oficialul a subliniat că relația bilaterală se bazează pe colaborare constantă, încredere reciprocă și valori democratice comune.

„Sunt cei mai apropiați, care au fost, în această perioadă, alături de noi. Am avut o colaborare foarte bună cu miniștrii apărării și cu șefii apărării”, a declarat Nosatîi, menționând că această cooperare „s-a materializat prin multiple proiecte frumoase în interesul ambelor state”.

Printre rezultatele acestei cooperări, ministrul a evidențiat posibilitatea ca militarii și civilii Armatei Naționale să studieze în instituțiile militare din România, precum și participarea la exerciții bilaterale și multinaționale desfășurate pe teritoriul ambelor țări.

„Aceste activități au contribuit semnificativ la sporirea capacităților operaționale ale armatei”, a explicat el.

De asemenea, România a sprijinit participarea militarilor moldoveni la misiuni internaționale de menținere a păcii, inclusiv în cadrul misiunii Uniunii Europene din Bosnia și Herțegovina.

Întrebat despre importanța cooperării internaționale, Anatolie Nosatîi a subliniat că neutralitatea Republicii Moldova nu înseamnă izolare, ci necesitatea de a consolida capacitățile proprii de apărare prin parteneriate strategice.

„Am reușit să inițiem scrisori de intenție și să semnăm tratate de cooperare bilaterală, care ne-au permis să urgentăm procesul de modernizare și transformare a armatei. Asistența externă a fost foarte valoroasă pentru noi”, a punctat ministrul.

Cu ocazia Zilei Armatei Române, marcată pe 25 octombrie, ministrul a transmis un mesaj de respect și recunoștință militarilor români.

„Adresez cele mai sincere felicitări și urări de bine tuturor celor care servesc sub drapelul românesc. Mulțumesc pentru cooperarea excelentă dintre Armata Română și cea a Republicii Moldova. Ne unesc multe valori comune, care sper să continue și în viitor. La mulți ani, Armata Română!”, a spus Anatolie Nosatîi.