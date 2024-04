nou proiect menit să reducă risipa alimentară

Aproape 60 de tipuri de etichete cu dată apar pe alimentele și băuturile din magazinele alimentare din SUA, dar puține dintre ele transmit informații utile despre calitate sau siguranță. Mesajele contradictorii îi derutează pe americani de zeci de ani și se estimează că sunt responsabile pentru aproximativ 7% din cele 78 de milioane de tone de alimente irosite în întreaga țară, a declarat ReFed, o organizație nonprofit națională, scrie Business Insider.

“Consumatorii atribuie etichetelor cu date mai mult sens decât ar trebui”, a declarat pentru Business Insider Tori Oto, cercetător clinic la Harvard Law School Food Law and Policy Clinic. “Nu există nicio reglementare federală privind etichetele cu data. Este un mozaic de stat, sau rămâne la discreția producătorilor ce formulare să folosească”. Clarificarea confuziei ar putea reduce risipa de alimente, ar economisi bani și ar ajuta la combaterea crizei climatice.Gospodăriile casnice sunt responsabile pentru majoritatea deșeurilor alimentare din SUA, iar Departamentul de Agricultură al SUA a estimat că o familie medie de patru persoane pierde aproximativ 1 500 de dolari pe an din cauza alimentelor neconsumate.Între timp, conform EPA, alimentele în stare de putrefacție reprezintă aproximativ 58% din emisiile de metan din depozitele de deșeuri. Oto a declarat că etichetele ar trebui reduse la două opțiuni: “a se consuma de preferință până la” pentru a indica calitatea produsului și “a se consuma până la” pentru a semnala momentul în care produsul nu trebuie consumat. Oto a mai spus că ar trebui să existe o campanie de educare a consumatorilor pentru a aborda această problemă. Într-un sondaj realizat în aprilie 2016 în rândul adulților americani, mai mult de o treime dintre aceștia au declarat că, de obicei, aruncă alimentele la gunoi dacă acestea se apropie sau au depășit data de expirare indicată pe ambalaj.

Mulți membri ai Congresului au sponsorizat o legislație, cunoscută sub numele de Food Date Labeling Act of 2023, care ar impune producătorilor să folosească doar “a se consuma de preferință dacă este folosit până la” și “a se consuma până la”. Proiectul de lege are, de asemenea, sprijinul a cel puțin 20 de comercianți cu amănuntul și branduri, inclusiv Whole Foods, Amazon, Kroger, Walmart și Nestlé – companiile au semnat o scrisoare adresată legislatorilor în februarie, încurajându-i să adopte proiectul de lege.

Susținerea din partea companiilor a marcat o schimbare majoră Danielle Melgar, un avocat pentru alimentație și agricultură la PIRG, un grup de supraveghere a interesului public, a declarat că susținerea din partea companiilor a marcat o schimbare majoră față de 2021, când legislația a fost introdusă pentru prima dată. Reducerea risipei alimentare este o modalitate prin care companiile pot face progrese în ceea ce privește obiectivele lor de sustenabilitate, a adăugat Melgar. Melgar și alți susținători ai proiectului de lege au distribuit scrisoarea la birourile Congresului săptămâna trecută, în speranța de a crea un impuls la Washington. Ea a spus că principala întrebare din partea legislatorilor republicani a fost dacă industria alimentară susține proiectul de lege. Industria a încercat în mod voluntar să raționalizeze etichetarea datei alimentelor: În 2019, Kroger a declarat că va afișa doar “a se utiliza până la” și “a se consuma de preferință dacă este utilizat până la” pentru a comunica siguranța și calitatea alimentelor pe produsele lactate, delicatese, produse de panificație și produse proaspete și congelate; Walmart a făcut o mișcare similară pentru eticheta sa privată în 2016; iar o asociație comercială din industrie și-a lansat propriul impuls în 2017. Dar Oto a susținut că, având în vedere câte etichete încă proliferează, este clar că este nevoie de un standard național. “Inițiativele voluntare au fost un prim început excelent pentru a socializa această idee de confuzie a consumatorilor în ceea ce privește etichetele cu date”, a spus ea.”Dar încă vedem 60 de fraze diferite în orice magazin alimentar.Așa că acceptarea trebuie să fie mai cuprinzătoare.”

