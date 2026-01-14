Alertă ecologică pe Dunăre: mii de tone de îngrășăminte chimice, eliberate în fluviu

Un risc major de poluare planează asupra Dunării, după ce două nave încărcate cu îngrășăminte chimice s-au scufundat în sectorul bulgăresc al fluviului, în zona portului Zimnicea. Incidentul a avut loc pe 9 ianuarie, însă autoritățile competente au aflat despre situație abia patru zile mai târziu, pe 13 ianuarie, ceea ce a amplificat îngrijorările legate de impactul asupra mediului.

Potrivit informațiilor preliminare, un șlep și o barjă s-au scufundat, iar încărcătura acestora – peste două mii de tone de fertilizatori chimici și clorură de potasiu – a ajuns în apele Dunărea. Substanțele respective sunt considerate periculoase, deoarece, în contact cu apa, pot produce reacții chimice ce duc la formarea de amoniac, extrem de toxic pentru pești și pentru ecosistemele acvatice.

Specialiștii avertizează că o astfel de contaminare poate avea efecte grave pe termen scurt și mediu. Amoniacul dizolvat în apă afectează direct fauna piscicolă, reduce nivelul de oxigen și poate provoca mortalitate masivă în rândul peștilor, dar și dezechilibre ecologice care se propagă de-a lungul fluviului.

Echipele de mediu au intervenit în zonă și au început prelevarea de probe din apă și sedimente, pentru a evalua nivelul real al poluării. Analizele vor stabili concentrația substanțelor chimice și riscurile pentru sectoarele din aval, inclusiv pentru zonele de captare a apei și pentru comunitățile dependente de Dunăre.

Incidentul ridică semne serioase de întrebare privind siguranța transportului de substanțe periculoase pe fluviu și capacitatea autorităților de a reacționa rapid. Faptul că informațiile despre scufundarea navelor au ajuns cu întârziere la instituțiile responsabile este considerat un element critic, care ar putea agrava consecințele ecologice.

Dunărea traversează sau delimitează mai multe state, iar un astfel de accident nu este doar o problemă locală, ci una regională, cu potențial transfrontalier. Autoritățile de mediu sunt așteptate să comunice rezultatele analizelor și să anunțe măsurile necesare pentru limitarea poluării și prevenirea unor incidente similare în viitor.