Washingtonul trage linia: Trump amenință economic și militar regimul de la Teheran

Statele Unite escaladează confruntarea cu Iranul printr-o decizie cu impact global. Președintele american Donald Trump a anunțat introducerea unor taxe vamale de 25% pentru orice țară care continuă relații comerciale cu Iranul, măsură care intră în vigoare imediat. Mesajul transmis de la Washington este unul dur și fără echivoc: colaborarea economică cu Teheranul va avea costuri directe.

Decizia lovește în special statele cu legături comerciale consistente cu Iranul. Printre cele mai expuse se numără China, Turcia, Emiratele Arabe Unite, India și Irakul, economii care riscă pierderi serioase în urma noilor tarife. Practic, administrația Trump încearcă să izoleze complet regimul iranian, folosind presiunea asupra partenerilor săi drept armă principală.

Anunțul vine într-un moment extrem de tensionat pentru Iran. Țara este zguduită de proteste masive, declanșate de prăbușirea monedei naționale și de deteriorarea rapidă a nivelului de trai. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, represiunea autorităților a dus la sute de morți și mii de arestări, amplificând furia populației și instabilitatea internă.

În acest context, Trump a avertizat că Statele Unite nu exclud nici opțiuni militare, dacă violențele împotriva protestatarilor vor continua. Declarația marchează o escaladare majoră a discursului american și readuce în prim-plan riscul unui conflict deschis, într-o regiune deja afectată de tensiuni și războaie indirecte.

Mesajul Washingtonului este construit pe o logică de tip „ori–ori”. Țările care aleg să facă afaceri cu Iranul trebuie să fie pregătite să suporte consecințele economice impuse de SUA. În același timp, regimul de la Teheran este pus sub o presiune combinată: sancțiuni externe severe și o revoltă internă tot mai greu de controlat.

Noua ofensivă americană riscă să redeseneze echilibrele geopolitice din Orientul Mijlociu și să forțeze aliații și partenerii economici să își aleagă tabăra. Pentru Iran, izolarea economică se adâncește, iar pentru restul lumii, costul relațiilor cu Teheranul crește abrupt, într-un moment în care criza internă a regimului pare departe de a se fi încheiat.