Platformă economică regională: România, Ucraina și Moldova lansează o Cameră de Comerț trilaterală

România, Ucraina și Republica Moldova fac un pas strategic spre integrare economică regională, prin crearea unei Camere de Comerț trilaterale, menită să conecteze firmele din cele trei țări la fonduri europene și la viitoarele proiecte de reconstrucție a Ucrainei. Inițiativa este văzută ca un instrument practic de cooperare economică într-un context regional marcat de război, reconstrucție și reașezări geopolitice.

Noua structură va oferi companiilor posibilitatea de a forma consorții transfrontaliere și parteneriate de afaceri, facilitând accesul la finanțări europene și internaționale. Accentul va fi pus pe proiecte mari de infrastructură, energie, transport, logistică și dezvoltare economică, domenii considerate esențiale pentru relansarea Ucrainei și pentru consolidarea economiilor din regiune.

Inițiativa este susținută de peste 250 de instituții, camere de comerț, asociații de afaceri și organizații economice din cele trei state. Susținătorii proiectului afirmă că lipsa unor platforme comune a limitat până acum capacitatea firmelor din regiune de a participa coordonat la proiecte majore, în special cele finanțate din bani europeni.

Un moment-cheie va avea loc pe 20 ianuarie, la Chișinău, unde reprezentanții celor trei țări urmează să stabilească cadrul final de funcționare al Camerei de Comerț trilaterale. Tot atunci vor fi identificate primele proiecte concrete și sectoarele prioritare în care pot fi lansate investiții comune, inclusiv pentru reconstrucția infrastructurii distruse de război în Ucraina.

Pentru Republica Moldova, inițiativa este văzută și ca o oportunitate de integrare mai profundă în circuitul economic european, prin asocierea cu firme din România și Ucraina în proiecte de anvergură. Pentru România, platforma consolidează rolul de hub regional pentru investiții și reconstrucție, iar pentru Ucraina reprezintă o punte directă spre capital, expertiză și capacitate de implementare.

Crearea Camerei de Comerț trilaterale transmite un semnal clar privind dorința celor trei state de a coopera pragmatic, dincolo de declarații politice. Într-o regiune afectată de instabilitate, proiectul propune un model de colaborare economică axat pe investiții, reconstrucție și dezvoltare pe termen lung.