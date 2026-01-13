Primarul de Iași îl critică pe Dodon după declarațiile despre unire: Ai fost învins

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a reacționat după declarația Maiei Sandu că ar vota „da” la un referendum privind unirea cu România, salutând poziția șefei statului și afirmând că „Unirea face Puterea unei națiuni și, mai mult, a unui popor”. În același timp, edilul l-a criticat dur pe fostul președinte Igor Dodon, pe care îl acuză că folosește tema în mod distructiv și promovează mesaje proruse.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Mihai Chirica a spus că se simte „obligat moral” să aibă o reacție la un subiect pe care îl numește „foarte sensibilă și mereu actuală”. Primarul a făcut referire la declarația Maiei Sandu, oferită într-un interviu realizat în afara Republicii Moldova, în care aceasta a afirmat că ar vota „da” pentru unirea cu România, dacă ar fi organizat un referendum.

„Ieri, Excelența Sa, Doamna Maia Sandu Președinta Republicii Moldova, a avut o declarație într-un interviu realizat înafara Moldovei, prin care a afirmat ca ar vota „DA” pentru unirea cu România. O declarație ce o onorează și care a fost foarte diplomatic așezată în contextul rezultatului pozitiv la referendumul privind drumul european a Republicii, care încă vibrează în sufletele noastre cu speranță”, a scris Chirica.

Edilul municipiului Iași a menționat că apreciază poziția șefei statului și că dorește să o felicite.

„Până aici totul este perfect și personal doresc să o felicit pe Doamna Președinte a Republicii Moldova!”, a adăugat acesta.

În același mesaj, Mihai Chirica a criticat reacția fostului președinte Igor Dodon, pe care îl numește „reprezentantul de cinste prorus” și îl acuză că ar manipula tema.

„Ceea ce doare este indolența cu care fostul președinte Igor Dodon, reprezentantul de cinste prorus, scoate în spațiu public o prostie cum doar suprafața Rusiei ar putea să o depășească!”, a scris primarul.

În continuare, Chirica a făcut referire la istorie și la consecințele regimului sovietic, susținând că Moldova ar trebui să își ancoreze viitorul în Europa.

„Moldova și moldovenii știu că pacea vine de la prietenii tăi, că prosperitatea este în Europa și că Unirea cea mult dorită trece prin curțile occidentale cu acceptul poporului și nu prin foamete si moarte în lagărele siberiene!”, a scris Chirica.

Primarul a subliniat, de asemenea, că unirea ar reprezenta un factor de consolidare pentru societate.

„Unirea face puterea unei națiuni și, mai mult, a unui popor”, a scris Mihai Chirica.

La finalul postării, edilul a transmis un mesaj pentru românii de pe ambele maluri ale Prutului și pentru cei din diasporă.

„Doresc tot binele din lume fiecărui român de pe ambele maluri ale Prutului și fiecărui român, oriunde s-ar afla!”, a conchis Mihai Chirica.

Amintim că Maia Sandu a afirmat că ar vota „da” dacă în Republica Moldova s-ar organiza un referendum privind unirea țării noastre cu România.