Nouă personalități au devenit Cetățeni de Onoare ai Chișinăului

Consiliul municipal Chișinău a aprobat conferirea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Chișinău pentru nouă personalități care s-au remarcat prin contribuțiile lor în domeniile culturii, muzicii, științei, învățământului și sportului. Deciziile au fost adoptate în cadrul ședinței din 16 iulie.

Potrivit municipalității, distincțiile sunt acordate în contextul împlinirii a 590 de ani de la prima atestare documentară a Chișinăului, în semn de recunoaștere a activității și meritelor celor care au contribuit la promovarea valorilor municipiului și ale Republicii Moldova.

Titlul de Cetățean de Onoare va fi conferit Ilonei Stepan, director artistic și prim-dirijor al Capelei Corale Academice „Doina”, Svetlanei Bivol, muzicolog și directoarea Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, poetului, prozatorului, eseistului și publicistului Ianoș Țurcanu, compozitorului, muzicologului și profesorului universitar Constantin Rusnac, precum și interpreților Lidia Botezatu, Anișoara Puică, Olga Ciolacu și Ion Suruceanu.

De asemenea, distincția îi va fi acordată și lui Mihail Malear, de 10 ori campion mondial la judo pentru veterani, care continuă să obțină rezultate remarcabile și după vârsta de 80 de ani.

Prin această decizie, autoritățile municipale își exprimă aprecierea față de personalitățile care, prin activitatea și realizările lor, au contribuit la dezvoltarea și promovarea imaginii Chișinăului, reprezentând cu demnitate capitala și Republica Moldova.