Stamate: După două victorii parlamentare, PAS nu are un premier din partid

Fosta deputată PAS Olesea Stamate susține că faptul că partidul de guvernământ nu a desemnat un prim-ministru din propriile rânduri pentru un nou mandat reflectă o problemă serioasă de cadre. Declarațiile au fost făcute într-o postare publicată joi pe rețelele de socializare.

Potrivit Olesei Stamate, deși PAS a obținut mai întâi 63, iar ulterior 55 de mandate în Parlament, formațiunea nu a reușit să pregătească persoane care să conducă Guvernul.

În opinia fostei deputate, chiar dacă viitorul prim-ministru va fi un candidat independent, acesta va trebui să implementeze programul electoral cu care PAS a câștigat alegerile parlamentare.

Stamate consideră că șeful Executivului nu poate veni cu un program care să se abată semnificativ de la promisiunile făcute alegătorilor în campania electorală, deoarece acest lucru ar însemna că partidul nu își respectă angajamentele asumate.

Ca exemplu, fosta deputată a amintit una dintre principalele promisiuni economice ale PAS – atragerea în Republica Moldova a cinci mari companii internaționale în calitate de investitori străini.

Totodată, Olesea Stamate și-a exprimat îndoiala că acest obiectiv se va regăsi în programul viitorului Guvern.

Ea a subliniat că PAS a făcut și multe alte promisiuni în campaniile electorale, iar în opinia sa rămâne de văzut în ce măsură viitorul prim-ministru își va asuma responsabilitatea pentru realizarea acestora.